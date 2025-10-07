Jan Böhmermann und Christian Schertz: Ein Berliner Abend über Satire, Recht, Chefket und sächsischen Honig

Zum ersten Mal standen die beiden Polizistensöhne gemeinsam auf einer Bühne. Im Zentrum: die Absage des Chefket-Konzerts, der Streit mit Imker Heinzig und die Frage, wie weit Satire heute gehen darf.

Jan Böhmermann und Christian Schertz kennen sich seit 20 Jahren, doch zum ersten Mal waren sie am Montagabend gemeinsam auf einer Bühne zu erleben. Ein Treffen zweier Männer, die sich seit Jahren aus der Distanz kennen – als Grenzgänger und als Grenzzieher. Das Gespräch trug den Titel „Was darf Satire?“ und fand im ausverkauften... Jan Böhmermann und Christian Schertz kennen sich seit 20 Jahren, doch zum ersten Mal waren sie am Montagabend gemeinsam auf einer Bühne zu erleben. Ein Treffen zweier Männer, die sich seit Jahren aus der Distanz kennen – als Grenzgänger und als Grenzzieher. Das Gespräch trug den Titel „Was darf Satire?“ und fand im ausverkauften...