Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • „Jauchzet, frohlocket“: Hier spielt die beste Weihnachtsmusik der Region

Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach im Dom St. Marien zu Freiberg unter Domkantor Albrecht Koch gehört zu den festen Größen in Sachsens Kirchenmusikkalender. Regelmäßig pilgern dorthin auch Gäste aus dem Ausland.
Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach im Dom St. Marien zu Freiberg unter Domkantor Albrecht Koch gehört zu den festen Größen in Sachsens Kirchenmusikkalender. Regelmäßig pilgern dorthin auch Gäste aus dem Ausland. Bild: Eckardt Mildner
Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach im Dom St. Marien zu Freiberg unter Domkantor Albrecht Koch gehört zu den festen Größen in Sachsens Kirchenmusikkalender. Regelmäßig pilgern dorthin auch Gäste aus dem Ausland.
Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach im Dom St. Marien zu Freiberg unter Domkantor Albrecht Koch gehört zu den festen Größen in Sachsens Kirchenmusikkalender. Regelmäßig pilgern dorthin auch Gäste aus dem Ausland. Bild: Eckardt Mildner
Kultur
„Jauchzet, frohlocket“: Hier spielt die beste Weihnachtsmusik der Region
Redakteur
Von Torsten Kohlschein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Advent ins Weihnachtsoratorium? Die Frage ist nicht, ob, sondern vielmehr, wo. Aufführungen des Meisterwerks von Johann Sebastian Bach gibt es in der ganzen Region. Zweimal sogar mit Saxofon.

Die Advents‑ und Weihnachtszeit 2025/26 verspricht in der Region ein breites musikalisches Angebot. Im Zentrum: das Weihnachtsoratorium BWV 248 von Johann Sebastian Bach – und das an allen verbleibenden Adventswochenenden sowie danach.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.12.2025
1 min.
Dorf im Erzgebirge eröffnet Weihnachtsmarkt am Nikolaustag
In Crottendorf (Archivfoto) findet am Wochenende der Weihnachtsmarkt statt.
In Crottendorf wird am zweiten Adventswochenende zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Neben dem Weihnachtsmann kommen auch Wichtel.
Annett Honscha
03.12.2025
3 min.
Erzgebirger dürfen sich auf ein Weihnachtsoratorium ganz besonderer Art freuen
Bei Carola Kowal-Jurke ist die Freude auf das Weihnachtsoratorium mit Jazz-Resonanzen so groß, dass die Sorgen wegen der Orgel in den Hintergrund rücken.
Statt von einem Orchester wird Bachs Meisterwerk in Zschopau von einem außergewöhnlichen Ensemble begleitet. Das entstehende Jazz-Flair wird auch noch in einer anderen Kirche zu erleben sein.
Andreas Bauer
15:37 Uhr
1 min.
Fahrer stürzt von "Weihnachts-Quad" und wird schwer verletzt
Laut Polizei könnte ein technischer Defekt die Ursache des Unfalls sein.
Ein geschmücktes Quad gerät auf einer Autobahn ins Schleudern und prallt gegen eine Leitplanke.
07:00 Uhr
4 min.
Tipps für das zweite Advents-Wochenende im Oberen Vogtland
Advent am Kirchplatz Bad Elster. In der Trinitatiskirche gibt es am Samstag, 19.30 Uhr, Bachs Weihnachtsoratorium, Adventszauber auf dem Platz am 13. und 20. Dezember, 16 bis 20 Uhr.
Bachs Weihnachtsoratorium in Oelsnitz und Bad Elster, finnischer Metal im Sopran in Markneukirchen oder zahlreiche Weihnachtsmärkte: An Angeboten mangelt es in der Region keineswegs.
Ronny Hager
15:10 Uhr
2 min.
Elversberg nach Sieg in Paderborn erster Schalke-Verfolger
Durften in Paderborn jubeln: Die Profis der SV Elversberg.
Die SV Elversberg mischt im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga weiter munter mit. In Paderborn profitieren die Saarländer auch von einer mehr als 30-minütigen Überzahl.
05.12.2025
2 min.
„Rücktritt“, „großes Vorbild“: So reagiert das Netz auf Sachsens „Bleifuß-Minister“ Conrad Clemens
Ist gerne (zu) flott unterwegs: Conrad Clemens (CDU), Kultusminister von Sachsen.
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Das musste jüngst auch Sachsens Kultusminister lernen. Nachdem herauskam, dass er wiederholt mit zu hohem Tempo erwischt wurde, reagierte das Netz prompt.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel