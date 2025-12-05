„Jauchzet, frohlocket“ und einiges mehr: Wo man dieser Tage klassisch-akustisch und live in Weihnachtsstimmung kommt

Kultur
Zum Advent ins Weihnachtsoratorium? Die Frage ist nicht, ob, sondern vielmehr, wo. Aufführungen des Meisterwerks von Johann Sebastian Bach gibt es in der ganzen Region. Zweimal sogar mit Saxofon.
Die Advents‑ und Weihnachtszeit 2025/26 verspricht in der Region ein breites musikalisches Angebot. Im Zentrum: das Weihnachtsoratorium BWV 248 von Johann Sebastian Bach – und das an allen verbleibenden Adventswochenenden sowie danach.
