  • „Jauchzet, frohlocket“ und einiges mehr: Wo man dieser Tage klassisch-akustisch und live in Weihnachtsstimmung kommt

Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach im Dom St. Marien zu Freiberg unter Domkantor Albrecht Koch gehört zu den festen Größen in Sachsens Kirchenmusikkalender. Regelmäßig pilgern dorthin auch Gäste aus dem Ausland.
Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach im Dom St. Marien zu Freiberg unter Domkantor Albrecht Koch gehört zu den festen Größen in Sachsens Kirchenmusikkalender. Regelmäßig pilgern dorthin auch Gäste aus dem Ausland.
Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach im Dom St. Marien zu Freiberg unter Domkantor Albrecht Koch gehört zu den festen Größen in Sachsens Kirchenmusikkalender. Regelmäßig pilgern dorthin auch Gäste aus dem Ausland.
Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach im Dom St. Marien zu Freiberg unter Domkantor Albrecht Koch gehört zu den festen Größen in Sachsens Kirchenmusikkalender. Regelmäßig pilgern dorthin auch Gäste aus dem Ausland. Bild: Eckardt Mildner
Kultur
„Jauchzet, frohlocket“ und einiges mehr: Wo man dieser Tage klassisch-akustisch und live in Weihnachtsstimmung kommt
Redakteur
Von Torsten Kohlschein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Advent ins Weihnachtsoratorium? Die Frage ist nicht, ob, sondern vielmehr, wo. Aufführungen des Meisterwerks von Johann Sebastian Bach gibt es in der ganzen Region. Zweimal sogar mit Saxofon.

Die Advents‑ und Weihnachtszeit 2025/26 verspricht in der Region ein breites musikalisches Angebot. Im Zentrum: das Weihnachtsoratorium BWV 248 von Johann Sebastian Bach – und das an allen verbleibenden Adventswochenenden sowie danach.
