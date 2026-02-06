MENÜ
Ilko-Sascha Kowalczuk bei der Vorstellung des Buches „Die neue Mauer“ in Freiberg.
Ilko-Sascha Kowalczuk bei der Vorstellung des Buches „Die neue Mauer“ in Freiberg. Bild: Tim Fischer
Sprechfähig bleiben für die Demokratie: Bergakademie-Rektorin Jutta Emes, Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk und Prof. Andreas Horsch (von links).
Sprechfähig bleiben für die Demokratie: Bergakademie-Rektorin Jutta Emes, Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk und Prof. Andreas Horsch (von links). Bild: Tim Fischer
: „Die neue Mauer: Ein Gespräch über den Osten“, C.H. Beck, 239 Seiten, 24 Euro.
: „Die neue Mauer: Ein Gespräch über den Osten“, C.H. Beck, 239 Seiten, 24 Euro. Bild: Tim Fischer
Jedi der Demokratie: Ilko-Sascha Kowalczuk stellt in Freiberg geistige Wegweiser auf
Von Tim Hofmann
Der streitbare Berliner Historiker gibt zum Auftakt der neuen Debattenreihe „Was bedeutet (uns) Demokratie?“ von der TU Bergakademie und dem Bündnis „Freiberg für alle“ einen intellektuellen Schub.

Ilko-Sascha Kowalczuk ist Radikaldemokrat – und voll im Fokus. Der Chef der Thüringer AfD etwa ist bei ihm konsequent und immer voll ausgesprochen „der Faschist Bernd Höcke“ (sic), und die vom sehr diskutablen IT-Millionär Holger Friedrich verlegte „Berliner Zeitung“ nennt er ebenso unerschütterlich „Berlinskaja Prawda“.
