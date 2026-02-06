Jedi der Demokratie: Ilko-Sascha Kowalczuk stellt in Freiberg geistige Wegweiser auf

Kultur
Der streitbare Berliner Historiker gibt zum Auftakt der neuen Debattenreihe „Was bedeutet (uns) Demokratie?“ von der TU Bergakademie und dem Bündnis „Freiberg für alle“ einen intellektuellen Schub.
Ilko-Sascha Kowalczuk ist Radikaldemokrat – und voll im Fokus. Der Chef der Thüringer AfD etwa ist bei ihm konsequent und immer voll ausgesprochen „der Faschist Bernd Höcke“ (sic), und die vom sehr diskutablen IT-Millionär Holger Friedrich verlegte „Berliner Zeitung“ nennt er ebenso unerschütterlich „Berlinskaja Prawda“.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.