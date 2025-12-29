MENÜ
  • Kens Lui wird neuer Erster Kapellmeister an den Städtischen Theatern Chemnitz

Kens Lui, der neue Erste Kapellmeister in Chemnitz. Bild: Nadine Sherman
Kens Lui, der neue Erste Kapellmeister in Chemnitz. Bild: Nadine Sherman
Kens Lui wird neuer Erster Kapellmeister an den Städtischen Theatern Chemnitz
Von Katharina Leuoth
Der Dirigent tritt sein Engagement im Februar 2026 an. Bereits zuvor ist er in zwei publikumsträchtigen Aufführungen zu erleben.

Der gebürtige Hongkonger Kens Lui wird neuer Erster Kapellmeister an den Städtischen Theatern Chemnitz, wie die Pressestelle der Theater am Montag mitteilte. Der Dirigent trete sein Engagement im Februar 2026 an und werde zuvor bereits die Ballettproduktion „Schwanensee“ sowie die Wiederaufnahme der Oper „La Bohème“ im Januar...
