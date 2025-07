"Kick it like Beckham" soll Fortsetzung bekommen

Regisseurin Gurinder Chadha plant eine Fortsetzung des Fußball-Kultfilms. Ob erneut ein Film oder eine Serie, ist noch offen. Als mögliches Erscheinungsjahr nennt sie 2027.

Basel. Der Kultfilm "Kick it like Beckham" bekommt laut der Regisseurin Gurinder Chadha eine Fortsetzung. Allerdings sei noch unklar, ob es wieder ein Kinofilm oder diesmal eine TV-Serie werde, sagte Chadha (65) der BBC in Basel, wo am Sonntag das Finale der Fußball-EM der Frauen (England gegen Spanien) anstand.

Als mögliches Erscheinungsjahr nannte Chadha 2027 - das wäre 25 Jahre nach dem ersten Teil. "Kick it like Beckham" (Originaltitel: "Bend It Like Beckham") handelt vom fußballerischen Werdegang einer 18-Jährigen gegen alle Widerstände.

In dem Film von 2002 schwärmt Jess, gespielt von Parminder Nagra, für Fußballstar David Beckham und will so gut spielen wie er. Ihre Eltern sind dagegen - deshalb erzählt Jess ihrer Familie von einem Sommerjob, stattdessen trainiert sie aber. Das Doppelleben wird zunehmend komplizierter.

Eine weitere Rolle spielte "Fluch der Karibik"-Star Keira Knightley, damals noch am Anfang ihrer Karriere. (dpa)