Regionale Nachrichten und News
  • Kindershowtanz: Wenn Kinder die Bühne erobern

Das Tanzprojekt „Keen on Rhythm“ aus Schneeberg.
Das Tanzprojekt „Keen on Rhythm“ aus Schneeberg. Bild: Enrico Nawrath
Das Tanzprojekt „Keen on Rhythm“ aus Schneeberg.
Das Tanzprojekt „Keen on Rhythm“ aus Schneeberg. Bild: Enrico Nawrath
Kultur
Kindershowtanz: Wenn Kinder die Bühne erobern
Von Anne Busch
In der „Freie Presse“-Serie „Darum tanzen wir!“ erklärt Katja Reichert aus dem Verein „Keen on Rhythm“, wie Kinder beim Showtanz erste Bühnenerfahrungen sammeln und spielerisch Tanzfreude entwickeln.

Kindershowtanz legt die Basis für spätere Formationsarbeit im Jugend- oder Erwachsenenbereich – mit klar strukturierten, aber kindgerecht gestalteten Choreografien. In kleinen Gruppen erlernen die Kinder einfache Tanzschritte, Raumorientierung und erste Formationswechsel. Häufig orientieren sich die Choreografien an kindernahen Themen oder...
