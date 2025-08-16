Knallweiche Welle in Bonbonfarbe: So war Purple Disco Machine in Chemnitz

Kultur
Sachsens Superstar ließ auf dem Theaterplatz der Kulturhauptstadt am Freitagabend ein elegant-eigenes Retro-Tanzfest erblühen.
Kann man sich für einen Auftritt des Beinahe-Chemnitzers Tino Piontek aka Purple Disco Machine etwas Besseres wünschen als Hawaiihemden-Wetter bis kurz vor Mondaufgang? Genau damit war die Kulturhauptstadt am Freitagabend hochsommerlich gesegnet, als Hunderte zum Theaterplatz pilgerten, um den aktuell berühmtesten sächsischen DJ live zu...
