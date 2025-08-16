Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Knallweiche Welle in Bonbonfarbe: So war Purple Disco Machine in Chemnitz

Super Stimmung in Chemnitz: Purple Disco Machine auf dem Theaterplatz.
Super Stimmung in Chemnitz: Purple Disco Machine auf dem Theaterplatz. Bild: Theodor Müller
Super Stimmung in Chemnitz: Purple Disco Machine auf dem Theaterplatz.
Super Stimmung in Chemnitz: Purple Disco Machine auf dem Theaterplatz. Bild: Theodor Müller
Kultur
Knallweiche Welle in Bonbonfarbe: So war Purple Disco Machine in Chemnitz
Redakteur
Von Tim Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sachsens Superstar ließ auf dem Theaterplatz der Kulturhauptstadt am Freitagabend ein elegant-eigenes Retro-Tanzfest erblühen.

Kann man sich für einen Auftritt des Beinahe-Chemnitzers Tino Piontek aka Purple Disco Machine etwas Besseres wünschen als Hawaiihemden-Wetter bis kurz vor Mondaufgang? Genau damit war die Kulturhauptstadt am Freitagabend hochsommerlich gesegnet, als Hunderte zum Theaterplatz pilgerten, um den aktuell berühmtesten sächsischen DJ live zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.08.2025
4 min.
Insolvenz: Hat traditionsreicher Betrieb im Erzgebirge noch eine Chance?
Das Tor ist zu, das Aquinos-Werksgelände im Gewerbegebiet in Jöhstadt verwaist. Die Zukunft des Betriebs, in dem Lattenroste hergestellt wurden, ungewiss.
Die Produktion war bereits gestoppt, was nichts Gutes ahnen ließ. Nun hat eine vorläufige Insolvenzverwalterin bei der Aquinos Bedding Germany GmbH und damit auch im Werk in Jöhstadt das Sagen. Was nun passiert.
Kjell Riedel
18:15 Uhr
3 min.
Im Tischtennis-Pokal: TTC Sachsenring steht vor erster Standortbestimmung
Der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal wird seine Heimspiele auch in der Saison 2025/26 noch einmal in der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums in Limbach-Oberfrohna austragen.
Zehn Zweit- und sechs Drittligisten sind an diesem Wochenende in der Vorrunde gefordert. Für die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal wird es beim Viererturnier in Karlsruhe-Grünwettersbach ernst.
Markus Pfeifer
18:05 Uhr
2 min.
Frau in Leipzig getötet und Kind verletzt
In Leipzig wurde eine Frau getötet und ein Kind schwer verletzt.
In Leipzig entdecken Polizisten eine schwer verletzte Frau und ein Kind. Die 42-Jährige stirbt wenig später. Ein Mann wird festgenommen. Was ist bisher bekannt?
22.04.2025
12 min.
Purple Disco Machine: Wegen seiner Frau zieht er die „Paradies“-Show auch in der Kulturhauptstadt Chemnitz ab
Tino Piontek ist Purple Disco Machine.
Tino Piontek spricht im Interview über die deutsche Missachtung des DJ-Jobs, Einsteiger-Tipps, seine Verbindung zur Musik der 80er und das Chemnitz-Open-Air im August.
Tim Hofmann
02.02.2016
8 min.
Sinn und Sinnlichkeit
Die 15-jährige Laetitia Pittschaft aus Augustusburg gehört zu den großen Akkordeon-Talenten der Region. Beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" erreichte sie mit sagenhaften 24 Punkten einem ersten Preis - und eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb.
Jugend-Musiziert-Organisatorin und Musikschul-Leiterin Nancy Gibson über unterschätzte musische Bildung, überhöhte Ansprüche und Freude
10:30 Uhr
4 min.
Stadtteilfeste, Ostnostalgie und Essen im Marathon: Das ist am Wochenende in Chemnitz und Umland los
Purple Disco Machine spielt am Freitag auf dem Theaterplatz in Chemnitz.
Zwei große Events gehen zu Ende und viele kleine kommen für kurze Zeit hinzu. Besonders im Umland von Chemnitz ist in den nächsten Tagen viel los. Und auf dem Kaßberg wird auf 100 Meter gefeiert. Die Tipps für das Wochenende.
Johannes Fromm
Mehr Artikel