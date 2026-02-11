Kolumne „Im Osten was Neues“: Wilder Sex, Macht oder doch nur eine Prada-Tasche? Was dem Fall Epstein zur großen Verschwörung fehlt

Der Epstein-Skandal lässt zweifeln und erinnert an fürchterliche Erzählungen, die zwar nie stimmten, aber dennoch eine große Wirkung hatten. Ein Netzwerk aus Verlangen und Verbrechen.

In Umberto Ecos Roman „Der Name der Rose“ taucht Jeffrey Epstein gleich am ersten Tag auf. Die Mordermittlungen in dem mittelalterlichen Kloster haben noch nicht begonnen, da lässt Eco seine Figuren über abtrünnige, nach Macht strebende, deshalb ketzerische Gruppen diskutieren, die im 13. und 14. Jahrhundert tatsächlich mit der... In Umberto Ecos Roman „Der Name der Rose“ taucht Jeffrey Epstein gleich am ersten Tag auf. Die Mordermittlungen in dem mittelalterlichen Kloster haben noch nicht begonnen, da lässt Eco seine Figuren über abtrünnige, nach Macht strebende, deshalb ketzerische Gruppen diskutieren, die im 13. und 14. Jahrhundert tatsächlich mit der...