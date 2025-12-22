Kostümfundus in Chemnitz: Valentin Mici und die Kunst der richtigen Jacke

Kultur
Valentin Mici arbeitet dort, wo Filme präzise sein sollten. In Chemnitz hat er einen eigenen Kostümfundus aufgebaut. Aber auch als Kostümbildner sorgt er dafür, dass Figuren glaubwürdig bleiben.
Wer Valentin Mici besucht, bekommt keinen „Komm rein, setz dich“-Espresso, sondern ein kleines Ritual. Die Maschine wirkt aus der Zeit gefallen, ein bisschen wie ein Requisit, das man nicht anfasst – und das gerade deshalb berührt werden will. Hier geht nichts auf Knopfdruck, hier arbeitet ein Hebel. Mit Kraft und Gefühl erzeugt Mici den...
