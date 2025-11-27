Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Kraftklub-Album „Sterben in Karl-Marx-Stadt“: Wie die Chemnitzer Band vom Älterwerden erzählt

Das neue Kraftklub-Album „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ ist ab dem 27.11. überall im Handel und zum Stream verfügbar. Bild: Philipp Gladsome
Kultur
Kraftklub-Album „Sterben in Karl-Marx-Stadt“: Wie die Chemnitzer Band vom Älterwerden erzählt
Redakteur
Von Josua Gerner
Es wurde viel gemunkelt über das neue Kraftklub-Album. Wird es ihr letztes sein? In welche Richtung geht es? Nun ist „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ draußen und liefert Antworten. Eine Rezension.

Schlafen im Tourbus, jeden Tag eine andere Stadt, ausverkaufte Hallen. Das Leben im Rampenlicht ist schnell. Kraftklub, die Anfang 20 waren, als sie ihren Durchbruch als Band hatten, sind jetzt Mitte, Ende dreißig und haben ein Album über das Älterwerden gemacht. Nachdem der dramatisch-klingende Albumtitel „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ im...
19:00 Uhr
2 min.
VfB Empor Glauchau: Was im letzten Heimspiel des Kalenderjahres gegen Einheit Wernigerode wichtig ist
Ob Fabio Anger (hinten, im Duell mit Veron Dobruna vom FSV Zwickau im Sachsenpokal-Achtelfinale) seine Zweikampfstärke gegen Wernigerode einbringen kann, ist noch unklar.
Der Fußball-Oberligist will am Sonntag weitere Zähler für den Klassenerhalt einfahren. Was der Trainer erwartet – und warum die Wahl des Platzes keine große Rolle spielen soll.
Torsten Ewers
27.11.2025
2 min.
Fleischerei Kempe schließt nach über 130 Jahren – Insolvenz besiegelt Ende eines Traditionsbetriebs im Erzgebirge
Das war‘s: Für die Fleischerei Kempe gibt es keine Zukunft.
Die Suche nach einem Investor ist gescheitert. Verbindlichkeiten im sechsstelligen Bereich belasten den Betrieb. Die erste Filiale ist bereits dicht gemacht worden.
Thomas Wittig
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
19:00 Uhr
5 min.
HSG-Manager vor Schlüsselspiel: „Ich fordere 100 Prozent Leidenschaft, Mut und Konzentration“
Geschlossenheit gefragt: Die Handballer der HSG Freiberg wollen und müssen im Abstiegskampf noch enger zusammenrücken.
Kurz vor Weihnachten hängt die Rote Laterne der Regionalliga Mitte bei den Handballern der HSG Freiberg. Steffen Bauer hat vor dem Duell gegen Bad Blankenburg mit Geschäftsführer Stefan Lange (53) gesprochen.
Steffen Bauer
20.11.2025
2 min.
„Im Westen gern ein Schloss“: Kraftklub sucht ausgefallene Orte für private „Geheimshows“ nächste Woche
Wollen Eisdielen und Jugendherbergsspeisesäle rocken: Kraftklub!
Die Promo-Phase für das kommende Album „Sterben in Karl Marx Stadt“ geht in die heiße Phase: Die Chemnitzer Indierock-Rabauken bieten sich als „Partyband“ für Fans an!
Tim Hofmann
25.11.2025
4 min.
"Sterben in Karl-Marx-Stadt": Das bietet das neue Kraftklub-Album
Im Mai kündigte Kraftklub bei einem nicht ganz geheimen Geheimkonzert das neue Album an. Diese Woche erscheint es dann auch.
Ein riesiger Schriftzug "Sterben in Karl-Marx-Stadt" gab Ende Mai in Chemnitz Rätsel auf - bis Kraftklub mit einem Überraschungskonzert das Geheimnis lüftete. Diese Woche Freitag erscheint das neue Album.
Andreas Hummel, dpa
Mehr Artikel