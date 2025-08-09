Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kraftklub kündigt für Sonntag Gratis-Konzert zum CSD in Bautzen an: „Lass‘ da alle treffen!“

Kraftklub-Fans hoffen in Leipzig auf Einlass ins UT Connewitz zum „K-Ball" von Kraftklub.
Kraftklub-Fans hoffen in Leipzig auf Einlass ins UT Connewitz zum „K-Ball“ von Kraftklub. Bild: Kraftklub-Insta-Kanal „Der Klub“
Kraftklub-Fans hoffen in Leipzig auf Einlass ins UT Connewitz zum „K-Ball“ von Kraftklub.
Kraftklub-Fans hoffen in Leipzig auf Einlass ins UT Connewitz zum „K-Ball“ von Kraftklub. Bild: Kraftklub-Insta-Kanal „Der Klub“
Kultur
Kraftklub kündigt für Sonntag Gratis-Konzert zum CSD in Bautzen an: „Lass‘ da alle treffen!“
Redakteur
Von Tim Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der „K-Ball“ der Chemnitzer Superstars in Leipzig am Freitag war planmäßig überrannt. Und nicht nur das - Felix Kummer schickt Fans per Sprachnachricht durch Sachsen.

Weil zu wirklich geheim gehaltenen Geheimkonzerten ja zwangsläufig niemand kommt, bedarf es bei diesem beliebten Promo-Instrument einer geschickten Durchsicker-Taktik. Kraftklub sind, was das angeht, Meister. Und so war am Freitagabend in Fankreisen hinreichend bekannt, dass die Chemnitzer am selben Tag, also dem der Veröffentlichung ihrer neuen...
Mehr Artikel