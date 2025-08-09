Kraftklub kündigt für Sonntag Gratis-Konzert zum CSD in Bautzen an: „Lass‘ da alle treffen!“

Der „K-Ball“ der Chemnitzer Superstars in Leipzig am Freitag war planmäßig überrannt. Und nicht nur das - Felix Kummer schickt Fans per Sprachnachricht durch Sachsen.

Weil zu wirklich geheim gehaltenen Geheimkonzerten ja zwangsläufig niemand kommt, bedarf es bei diesem beliebten Promo-Instrument einer geschickten Durchsicker-Taktik. Kraftklub sind, was das angeht, Meister. Und so war am Freitagabend in Fankreisen hinreichend bekannt, dass die Chemnitzer am selben Tag, also dem der Veröffentlichung ihrer neuen...