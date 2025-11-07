Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Krone der Kaiserin Eugénie soll in den Louvre zurück

Laut Louvre-Direktoren gibt es bereits mehrere Mäzene, die ihre Unterstützung bei der Renovierung der Krone zugesagt haben.
Laut Louvre-Direktoren gibt es bereits mehrere Mäzene, die ihre Unterstützung bei der Renovierung der Krone zugesagt haben.
Kultur
Krone der Kaiserin Eugénie soll in den Louvre zurück
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Louvre-Raub wird die Krone von Kaiserin Eugénie beschädigt: Kleine Diamanten und einer der acht goldenen Adler fehlen. Wie geht es mit dem wertvollen Stück weiter?

Paris.

Drei Wochen nach dem spektakulären Raub arbeiten Experten daran, die wiedergefundene Krone der Kaiserin Eugénie im Louvre zu präsentieren. "Diese Rückkehr wird ein schönes Symbol für die Wiedergeburt des Museums sein" sagte Museumsdirektorin Laurence des Cars im Radiosender "France Info".

"Die wichtigsten Teile, Diamanten und Smaragde, sind unversehrt", erklärte des Cars weiter. "Es fehlen jedoch einige kleine Diamanten und einer der acht goldenen Adler.". Die Restaurierung werde etwas Zeit in Anspruch nehmen. Die Krone, besetzt mit 1.354 Diamanten und 56 Smaragden, gehörte Eugénie, der Ehefrau von Napoleon III. Mehrere Mäzene hätten bereits ihre Unterstützung für die Restaurierung zugesagt.

Unerwarteter Fund 

Das kostbare Stück wurde nach dem Einbruch am 19. Oktober unweit des Museums wiedergefunden. Nach ersten Untersuchungen sei die Krone beim Herausbrechen aus der Vitrine beschädigt worden, nicht durch Herunterfallen. Laut de Cars hat vermutlich ein schmaler Schnitt, den die Diebe mit einer Trennscheibe gesetzt hatten, den Schaden verursacht.

Dass die Diebe ein solches Stück zurückließen, sei völlig unerwartet gewesen, sagte de Cars. Von den acht weiteren Juwelen und Schmuckstücken im Schätzwert von 88 Millionen Euro fehlt bislang jede Spur. Mehrere Verdächtige wurden seitdem festgenommen. Nach dem Einbruch wurde ein Teil der Louvre-Juwelen in die unterirdischen Tresorräume der französischen Zentralbank in Sicherheit gebracht. (dpa)

