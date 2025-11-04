Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Künstler Gursky erhält NRW-Staatspreis

Gursky wird unter anderem als "Ikone der Gegenwartskunst" geehrt. (Archivbild)
Gursky wird unter anderem als "Ikone der Gegenwartskunst" geehrt. (Archivbild) Bild: Oliver Berg/dpa
Gursky wird unter anderem als "Ikone der Gegenwartskunst" geehrt. (Archivbild)
Gursky wird unter anderem als "Ikone der Gegenwartskunst" geehrt. (Archivbild) Bild: Oliver Berg/dpa
Kultur
Künstler Gursky erhält NRW-Staatspreis
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Düsseldorfer Foto-Künstler Andreas Gursky erhält den Staatspreis, die höchste Auszeichnung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Düsseldorf.

Der deutsche Foto-Künstler Andreas Gursky erhält an diesem Dienstag (14.00) den Staatspreis 2025 des Landes Nordrhein-Westfalen. Der 70-Jährige sei "ein wahrer Meister der Fotografie und eine Ikone der Gegenwartskunst", hatte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) die Entscheidung begründet. 

Der Ministerpräsident wird Gursky die Auszeichnung im Ständehaus (K21) übergeben. Dazu werden auch Campino von den Toten Hosen und Fußball-Legende Günter Netzer erwartet. Moderatorin wird Judith Rakers sein. Die Laudatio hält Susanne Pfeffer vom Frankfurter Museum für Moderne Kunst.

Der mit 25.000 Euro dotierte Staatspreis wurde 1986 gestiftet. Er wird seitdem an Persönlichkeiten verliehen, die herausragende Leistungen erbracht haben und NRW durch Werdegang und Wirken verbunden sind. 

Zu den bisherigen Preisträgern zählen die Toten Hosen (2024), Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (2023) und der mehrfache Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher (2022), für den seine Frau und Kinder die Ehrung entgegennahmen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
01.11.2025
2 min.
Autorin Ursula Krechel mit Büchner-Preis 2025 ausgezeichnet
Schriftstellerin Ursula Krechel erhält den mit 50.000 Euro dotierten Büchner-Preis.
Gegenwart und Geschichte sind ihr Thema. Eine der höchsten literarischen Auszeichnungen geht an eine Berliner Autorin.
18:00 Uhr
1 min.
Elf Projekte holen Staatspreis für Design in Sachsen
Würdigte die Preisträger: Wirtschaftsminister Panter (SPD)
Welche Ideen setzen sich beim sächsischen Staatspreis für Design durch? Die ausgezeichneten Projekte zeigen Vielfalt von barrierefreien Spielen bis nachhaltiger Forstwirtschaft.
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
Mehr Artikel