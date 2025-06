Kultur und Natur - Unesco lädt zum Welterbetag ein

An diesem Sonntag können die Welterbestätten in Deutschland erkundet werden. Zu ihnen zählen nicht nur Kirchen und Klöster, sondern auch Industriedenkmäler und sogar Wälder.

Hildesheim.

Das Wattenmeer, der Kölner Dom und die Zeche Zollverein in Essen haben eins gemeinsam: Sie sind von der Unesco als Welterbestätten ausgezeichnet, also als Orte von außergewöhnlichem Wert für die gesamte Menschheit. 54 Welterbestätten gibt es inzwischen in Deutschland. An diesem Sonntag lädt die Deutsche Unesco-Kommission an diesen schützenswerten Stätten mit vielfältigen Aktionen zum 20. Mal zum Welterbetag ein.