Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Kulturausschuss lädt Dirigenten Lahav Shani zu Gespräch ein

Lahav Shani wurde in Belgien ausgeladen - nun gibt es Gesten der Solidarität, auch durch den Bundespräsidenten.
Lahav Shani wurde in Belgien ausgeladen - nun gibt es Gesten der Solidarität, auch durch den Bundespräsidenten. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Lahav Shani wurde in Belgien ausgeladen - nun gibt es Gesten der Solidarität, auch durch den Bundespräsidenten.
Lahav Shani wurde in Belgien ausgeladen - nun gibt es Gesten der Solidarität, auch durch den Bundespräsidenten. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Kultur
Kulturausschuss lädt Dirigenten Lahav Shani zu Gespräch ein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Konzert-Absage an den israelischen Dirigenten sorgt für Kritik - und für Gesten der Solidarität. Nach einem Konzert in Berlin macht auch der Kulturpolitiker Sven Lehmann eine Ansage.

Berlin.

Die Ausladung des israelischen Dirigenten Lahav Shani von einem belgischen Festival hat ein Nachspiel im Kulturausschuss des Bundestags. Das Gremium werde sich noch in diesem Jahr mit dem Thema Antisemitismus im Kulturbetrieb und den deutsch-israelischen Kulturbeziehungen beschäftigen, sagte der Ausschussvorsitzende Sven Lehmann (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur. "Ich habe dazu Lahav Shani in den Ausschuss eingeladen."

Es sei dem Ausschuss ein Anliegen, Shanis Perspektive zu hören. "Die Einladung von Shani soll auch eine Geste der Solidarität sein", sagte Lehmann. "Musik und Kunst sollen verbinden und nicht neue Gräben schaffen." Man dürfe nicht zulassen, dass Künstlerinnen oder Künstler in Europa wegen ihrer Herkunft oder Religion unter Generalverdacht gestellt würden. "Europa ist auf kulturellen Austausch und Freiheit gegründet. Diese Werte müssen und wollen wir verteidigen."

Festival in Belgien sagte Auftritt ab

Das Flanders Festival Ghent hatte ein für den 18. September geplantes Gastspiel der Münchner Philharmoniker unter Shanis Leitung vergangene Woche abgesagt. Als Grund wurde angegeben, dass Shani auch Musikdirektor des Israel Philharmonic Orchestra und seine Haltung zur israelischen Regierung nicht klar sei. 

Der Schritt traf in Deutschland auf scharfe Kritik. Dem Festival wurde Antisemitismus vorgeworfen. Der belgische Regierungschef Bart de Wever ging klar auf Distanz und sprach von Schaden für sein Land.

Philharmoniker treten stattdessen in Berlin auf

Statt in Belgien trat Shani mit den Münchner Philharmonikern am Montagabend kurzfristig beim Musikfest Berlin im Konzerthaus am Gendarmenmarkt auf - auch das eine Geste der Solidarität. Damit solle ein Zeichen gesetzt werden "für die verbindende Kraft der Kunst, die Grundwerte unserer demokratischen Gesellschaften in Europa und gegen Antisemitismus, Diskriminierung und den Boykott in Kunst und Wissenschaft", hieß es. Dirigent und Orchester wurden mit Applaus und Standing Ovations gefeiert.

Shani und die Münchner Philharmoniker bekamen am Abend Standing Ovations.
Shani und die Münchner Philharmoniker bekamen am Abend Standing Ovations. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Shani und die Münchner Philharmoniker bekamen am Abend Standing Ovations.
Shani und die Münchner Philharmoniker bekamen am Abend Standing Ovations. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa

Shani ist der designierte Chefdirigent der Münchner Philharmoniker. Im Herbst 2026 soll er das Amt offiziell antreten. 

Bundespräsident: "Das ist klar antisemitisch"

Am Montagnachmittag hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Shani und dessen Ehefrau Miri Saadon Shani gesprochen. Die Ausladung vom Festival sei "durch nichts zu rechtfertigen", teilte Steinmeier danach mit. "Der Auftritt eines jüdischen Künstlers, der ein deutsches Orchester dirigiert, wird davon abhängig gemacht, dass er sich von der israelischen Regierungspolitik distanziert. Das ist klar antisemitisch." Shanis Mut und Haltung hätten ihn beeindruckt, hieß es weiter.

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:23 Uhr
3 min.
Unicredit: Kontrollieren 29 Prozent der Commerzbank-Aktien
Im Visier der Italiener: Deutschlands zweitgrößte Privatkundenbank. (Archivbild)
Unicredit-Chef Andrea Orcel lässt sich vom Widerstand in Deutschland nicht stoppen und sorgt bei der Commerzbank weiter für Unruhe. Eine Übernahme des Dax-Konzerns ist nicht vom Tisch.
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
15.09.2025
3 min.
Nach Absage in Belgien: Dirigent Shani in Berlin gefeiert
Dirigent Lahav Shani und die Münchner Philharmoniker werden in Berlin gefeiert.
Nach der Ausladung von einem Festival werden die Münchner Philharmoniker und ihr künftiger Chefdirigent Lahav Shani in Berlin gefeiert. Bundespräsident Steinmeier hat für den Fall klare Worte.
17.09.2025
3 min.
Dirigent Shani kritisiert Konzertabsage
Shani hatte zunächst zu der seit Tagen andauernden Debatte geschwiegen (Archiv).
Die Konzert-Absage an den israelischen Dirigenten Lahav Shani wühlt die Kulturszene seit Tagen auf. Der Musiker selbst hat dazu geschwiegen - bis jetzt.
13:24 Uhr
2 min.
Weichenstörung sorgt für Verzögerungen bei Zügen nach Sylt
Die Reparsturarbeiten sind voraussichtlich morgen abgeschlossen(Archivbild).
Wegen Störungen einer Weiche gerät der Bahnverkehr nach Sylt ins Stocken. Die Reparaturen laufen auf Hochtouren.
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
Mehr Artikel