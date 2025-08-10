Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kulturhauptstadt im Tango-Fieber: MDR eröffnet seinen „Musiksommer“ auf dem Theaterplatz

Wenn das Fernsehen kommt, geht alles: Eröffnung des MDR-Musiksommers in Chemnitz.
Wenn das Fernsehen kommt, geht alles: Eröffnung des MDR-Musiksommers in Chemnitz. Bild: Hagen Wolf/MDR
Wenn das Fernsehen kommt, geht alles: Eröffnung des MDR-Musiksommers in Chemnitz.
Wenn das Fernsehen kommt, geht alles: Eröffnung des MDR-Musiksommers in Chemnitz. Bild: Hagen Wolf/MDR
Kultur
Kulturhauptstadt im Tango-Fieber: MDR eröffnet seinen „Musiksommer“ auf dem Theaterplatz
Von Volker Tzschucke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem „Live-Tag“ in der Stadt sendet das MDR-Sinfonieorchester musikalische Grüße: „Von Chemnitz in die Welt“

Freitagabend, zehn vor Acht herrscht noch dichtes Gedränge vor dem Theatron am Chemnitzer Theaterplatz. Menschen suchen nach Gelegenheiten, doch noch Karten für das ausverkaufte Konzert zu erstehen oder nach einem günstigen Platz auf der Straße der Nationen. 2700 Gäste zählt der Auftakt des MDR-Musiksommers, der anlässlich des Chemnitzer...
