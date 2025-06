Kulturpolitik in der Krise: Die Schere in den Köpfen

Vorm „Kulturinfarkt“ warnte 2012 eine viel beachtete, inhaltlich aber wenig ernst genommene Streitschrift. Nun zeigt sich: Das System der Förderkultur steckt in einer Sackgasse fest. Gibt es Auswege?

So nahe kommen sich Kultur und Politik selten: Ganz allein stand Frank-Walter Steinmeier im Januar vor dem Karl-Marx-Monument in Chemnitz und eröffnete vor mehreren zehntausend Menschen offiziell die Kulturhauptstadt 2025. Zuvor hatte der Bundespräsident in der Oper eine geschliffen ausformulierte Rede vor geladenen Gästen mit einigen Wenns und...