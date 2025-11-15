"Kunstkompass": Gerhard Richter wichtigster Künstler

Er gilt als Ruhmesbarometer der Kunstwelt - der seit mehr als einem halben Jahrhundert erscheinende "Kunstkompass". An der Spitze steht seit 22 Jahren derselbe Name.

Köln. Der Maler Gerhard Richter (93) wird im Ranking "Kunstkompass" unverändert als weltweit wichtigster Künstler geführt. Seit nunmehr 22 Jahren behauptet der in Köln lebende Maler unangefochten die Spitzenposition. "Dass je ein Künstler Gerhard Richter an der Spitze des Kunstkompass-Rankings einholen wird, scheint derzeit unvorstellbar", sagt die Journalistin Linde Rohr-Bongard, die das Ranking erstellt. Auch die nächsten Ränge sind unverändert: Auf Platz zwei bleibt der US-amerikanische Performer und Videokünstler Bruce Nauman, dahinter folgen die beiden Deutschen Georg Baselitz und Rosemarie Trockel.

Auf Platz fünf steht der in Wuppertal lebende britische Bildhauer Tony Cragg, an sechster Stelle folgt die US-Künstlerin und Fotografin Cindy Sherman. Die Ränge 7 bis 10 belegen der auch in Berlin wirkende dänische Installationskünstler Ólafur Elíasson, der deutsche Maler und Bildhauer Anselm Kiefer, der mehrfache Documenta-Teilnehmer William Kentridge aus Südafrika und der minimalistische deutsche Maler Imi Knoebel.

Der "Kunstkompass" wird jedes Jahr von Rohr-Bongard erstellt und erscheint im Magazin "Capital". Bewertet und mit Punkten gewichtet werden unter anderem Ausstellungen von mehr als 300 Museen, zudem Rezensionen in Fachmagazinen, Ankäufe führender Museumshäuser und Auszeichnungen. Hingegen werden Verkaufspreise und Auktionserlöse nicht berücksichtigt.

Eine 96 Jahre alte Japanerin ist "Star von morgen"

Die Liste der "Stars von morgen" - Künstler jenseits der Top 100, die den größten Punktezuwachs hatten - wird in diesem Jahr angeführt von der 96 Jahre alten Japanerin Yayoi Kusama, die US-Amerikanerin Tschabalala Self und dem in Berlin lebenden schweizerischen Künstler Julian Charrière.

Beim Extra-Ranking der verstorbenen Künstler steht Joseph Beuys (1921-1986) unverändert auf Platz 1, gefolgt von Pop-Art-Star Andy Warhol (1928-1987) und dem Kölner Maler Sigmar Polke (1941-2010). Der in diesem Jahr verstorbene "Nagelkünstler" Günther Uecker steht auf Rang 9. (dpa)