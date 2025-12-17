Kunstsammlungen Chemnitz: Florence Thurmes will mit regionalen Trümpfen des Hauses aufs internationale Parkett

Chemnitz. Trotz empfindlicher Sparzwänge will die Generaldirektorin den Kulturhauptstadt-Schwung aus der erfolgreichen Munch-Schau oder den „European Realities“ in die nächsten Jahre transportieren. Wie? Sie hat Pläne!

Freie Presse: Frau Thurmes, Sie haben neulich drei Bilder aus Ihrer Sammlung an die Erben des jüdischen Chemnitzer Sammlers Carl Heumann zurückgegeben – ein kniffliger Fall, in dem andere Häuser sich gegen eine Restitution entschieden. Warum haben Sie das gemacht? Freie Presse: Frau Thurmes, Sie haben neulich drei Bilder aus Ihrer Sammlung an die Erben des jüdischen Chemnitzer Sammlers Carl Heumann zurückgegeben – ein kniffliger Fall, in dem andere Häuser sich gegen eine Restitution entschieden. Warum haben Sie das gemacht?