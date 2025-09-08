Kuratorin Sabine Maria Schmidt hat Kunstsammlungen Chemnitz verlassen

Kultur
Die Kunsthistorikerin, die das neue Karl-Schmidt-Rottluff-Museum konzipierte, will sich neu orientieren und arbeitet jetzt im Ruhrgebiet.
Zuletzt war sie in der Öffentlichkeit vor allem mit der Konzeption des neuen Karl-Schmidt-Rottluff-Hauses in Chemnitz präsent: Sabine Maria Schmidt, Kuratorin und Leiterin der Abteilung Malerei und Plastik der Kunstsammlungen Chemnitz. Auf eigenen Wunsch hat sie das Museum nun verlassen. „Ich möchte mich beruflich und privat neu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.