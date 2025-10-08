Kussszenen zwischen Emilia Mayer und Loris Sichrovsky in „Die Schule der magischen Tiere 4“ – Vertrauen macht‘s leichter

Kultur
Chemnitz. „Die Schule der magischen Tiere 4“ knackte nach nur zehn Tagen die Marke von 1,2 Millionen Besuchern und ist damit einer der großen Kinohits des Jahres. Wir sprachen in Chemnitz mit Emilia Mayer und Loris Sichrovsky, die im Film Ida und Jo verkörpern.
Freie Presse: Ihr seid mittlerweile ein eingeschworenes Team, das sich schon lange kennt – wie emotional war das Wiedersehen am Set?
