Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Kussszenen zwischen Emilia Mayer und Loris Sichrovsky in „Die Schule der magischen Tiere 4“ – Vertrauen macht‘s leichter

Loris Sichrovsky und Emilia Mayer, die auch im vierten Teil des Kinohits „Die Schule der magischen Tiere“ Jo und Ida verkörpern.
Loris Sichrovsky und Emilia Mayer, die auch im vierten Teil des Kinohits „Die Schule der magischen Tiere“ Jo und Ida verkörpern. Bild: Henni Henrion
Loris Sichrovsky und Emilia Mayer, die auch im vierten Teil des Kinohits „Die Schule der magischen Tiere“ Jo und Ida verkörpern.
Loris Sichrovsky und Emilia Mayer, die auch im vierten Teil des Kinohits „Die Schule der magischen Tiere“ Jo und Ida verkörpern. Bild: Henni Henrion
Kultur
Kussszenen zwischen Emilia Mayer und Loris Sichrovsky in „Die Schule der magischen Tiere 4“ – Vertrauen macht‘s leichter
Von Henni Henrion
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Chemnitz. „Die Schule der magischen Tiere 4“ knackte nach nur zehn Tagen die Marke von 1,2 Millionen Besuchern und ist damit einer der großen Kinohits des Jahres. Wir sprachen in Chemnitz mit Emilia Mayer und Loris Sichrovsky, die im Film Ida und Jo verkörpern.

Freie Presse: Ihr seid mittlerweile ein eingeschworenes Team, das sich schon lange kennt – wie emotional war das Wiedersehen am Set?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
03.10.2025
6 min.
Die Europäische Kinderjury beim Schlingel: Großes Klassenzimmer im Kinosaal
Ilvy (11) aus Österreich: „Ich wollte unbedingt zum Wettbewerb.“
Zum 30. Jubiläum des Schlingel-Festivals urteilen erstmals 61 Kinder aus fünf europäischen Städten über den Europäischen Kinderfilmpreis. Wir haben einige von ihnen nach ihren Eindrücken gefragt.
Henni Henrion
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
29.09.2025
6 min.
„Die Schule der magischen Tiere 4“ begeistert Fans in Chemnitz
Lara und Helene (rechts) sind beide 9 Jahre alt und echte Fans der magischen Tiere.
Ob Rabbat, Ida oder Jo – die Wintersteinschule macht Kinderträume wahr. Chemnitz erlebte beim Schlingel-Festival einen magischen Ausnahmezustand.
Henni Henrion
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
Mehr Artikel