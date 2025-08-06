Labubu ist überall und weckt Erinnerungen an die größten Sammeltrends

Der Hype ist neu, aber das Prinzip uralt: Schon Diddl-Blätter, Pokémon-Karten und Panini-Sticker haben Generationen in den Sammelrausch versetzt. Warum wir bis heute nicht widerstehen können.

Auf Tik-Tok und Instagram sind sie gerade allgegenwärtig: kleine Plüschmonster mit neun spitzen Zähnen und einem schelmischen Grinsen. Erwachsene hängen sich Labubus an Handtaschen, filmen sich beim Auspacken von Überraschungsboxen und tauschen seltene Exemplare online. Das Sammelfieber ist zurück – digitaler, öffentlicher und... Auf Tik-Tok und Instagram sind sie gerade allgegenwärtig: kleine Plüschmonster mit neun spitzen Zähnen und einem schelmischen Grinsen. Erwachsene hängen sich Labubus an Handtaschen, filmen sich beim Auspacken von Überraschungsboxen und tauschen seltene Exemplare online. Das Sammelfieber ist zurück – digitaler, öffentlicher und...