  • Lady Di kehrt als Wachsfigur nach Paris zurück

Fans von Lady Di können die Königin der Herzen künftig in einem Pariser Wachsfigurenkabinett bewundern. Bild: Christophe Ena/AP/dpa
Fans von Lady Di können die Königin der Herzen künftig in einem Pariser Wachsfigurenkabinett bewundern. Bild: Christophe Ena/AP/dpa
Lady Di starb vor über 28 Jahren in Paris.
Lady Di starb vor über 28 Jahren in Paris. Bild: Christophe Ena/AP/dpa
Fans von Lady Di können die Königin der Herzen künftig in einem Pariser Wachsfigurenkabinett bewundern.
Fans von Lady Di können die Königin der Herzen künftig in einem Pariser Wachsfigurenkabinett bewundern. Bild: Christophe Ena/AP/dpa
Lady Di starb vor über 28 Jahren in Paris.
Lady Di starb vor über 28 Jahren in Paris. Bild: Christophe Ena/AP/dpa
Kultur
Lady Di kehrt als Wachsfigur nach Paris zurück
Mehr als 28 Jahre nach ihrem Tod in Paris kehrt Lady Di als Wachsfigur zurück. Dargestellt wird sie in einem berühmten schwarzen Kleid, das zu einem Zeichen von Rebellion und Freiheit wurde.

Paris.

Mehr als 28 Jahre nach ihrem tragischen Tod kehrt Lady Di als lebensgroße Wachsfigur in das Grévin-Museum nach Paris zurück. Diana bleibe eine wichtige Figur der weltweiten Popkultur, die für ihren Stil, ihre Menschlichkeit und ihre Unabhängigkeit gefeiert werde, teilte das Museum mit. Dargestellt wird Diana in einem schulterfreien, die Figur betonenden, schwarzen Cocktailkleid, das als sogenanntes Rachekleid (revenge dress) in die Geschichte einging. 

Wie das Wachsfigurenkabinett mitteilte, handele es sich um das Kleid, das Lady Di an dem Abend als Zeichen der Rebellion trug, an dem Prinz Charles öffentlich im Fernsehen seine Untreue gestand. Mit seiner Farbe, seinem gewagten Schnitt und seinem Ausschnitt widersprach das Rachekleid dem königlichen Protokoll. Es wurde zum Symbol für wiedergewonnene Freiheit. 

Diana starb am 31. August 1997 mit 36 Jahren auf dem Höhepunkt ihrer Beliebtheit in Paris bei einem Autounfall nach einer Verfolgungsjagd mit Paparazzi. Sie war mit ihrem damaligen Freund Dodi Al Fayed unterwegs, als ihr Wagen an einem Tunnelpfeiler in der französischen Hauptstadt zerschellte. Die Anteilnahme in Großbritannien und weltweit war überwältigend. (dpa)

