MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Lisa Eckhart und ihr Witze-Sperrfeuer in Chemnitz - zwischen Pimmeln und Windrädern

Süffisant: Lisa Eckhart im neuen Programm „Ich war mal wer“.
Süffisant: Lisa Eckhart im neuen Programm „Ich war mal wer“. Bild: Ulf Dahl
Gastspiel der Österreichischen Kabarettistin Lisa Eckhart - mit ihrem Programm „Ich war mal wer“ in der voll gefüllten Stadthalle in Chemnitz.
Gastspiel der Österreichischen Kabarettistin Lisa Eckhart - mit ihrem Programm „Ich war mal wer“ in der voll gefüllten Stadthalle in Chemnitz. Bild: Ulf Dahl
Nicht so schlimm: Lisa Eckhart live in Chemnitz.
Nicht so schlimm: Lisa Eckhart live in Chemnitz. Bild: Ulf Dahl
Süffisant: Lisa Eckhart im neuen Programm „Ich war mal wer“.
Süffisant: Lisa Eckhart im neuen Programm „Ich war mal wer“. Bild: Ulf Dahl
Gastspiel der Österreichischen Kabarettistin Lisa Eckhart - mit ihrem Programm „Ich war mal wer“ in der voll gefüllten Stadthalle in Chemnitz.
Gastspiel der Österreichischen Kabarettistin Lisa Eckhart - mit ihrem Programm „Ich war mal wer“ in der voll gefüllten Stadthalle in Chemnitz. Bild: Ulf Dahl
Nicht so schlimm: Lisa Eckhart live in Chemnitz.
Nicht so schlimm: Lisa Eckhart live in Chemnitz. Bild: Ulf Dahl
Kultur
Lisa Eckhart und ihr Witze-Sperrfeuer in Chemnitz - zwischen Pimmeln und Windrädern
Redakteur
Von Tim Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Komödiantin aus Österreich brachte am Donnerstag mit ihrem neuen Programm „Ich war mal wer“ die ausverkaufte Stadthalle Chemnitz mächtig zum Lachen. Was man allerdings nicht überbewerten sollte.

Der war gut: „Kabarettistin“ nennt sich Lisa Eckhart gegen Ende. Da muss man dann wirklich noch mal schmunzeln, trotz Muskelkater in den Mundwinkeln nach zwei Stunden. Zugegeben: „Ich war mal wer“, das neue Programm der witzigen Österreicherin, hat einen papierdünnen Rahmen, den man wohl als Metaebene deuten soll. Kaiserin Stasi aus dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
23.01.2026
2 min.
Stadt im Erzgebirge wird 2026 zum Wander-Mekka Europas
Besucher des Fichtelbergs genießen den Ausblick hinüber zum Keilberg. Beide Berge sind auch Ziele der Wanderfestwoche im September in Oberwiesenthal.
Der 123. Deutsche Wandertag und das größte Wanderfest Europas sollen im September tausende Gäste nach Oberwiesenthal locken. Neben geführten Touren gibt es auch einen grenzüberschreitenden Festumzug.
Holk Dohle
23.01.2026
5 min.
Musik der Woche: Der müde Abschied von Megadeth
Dave Mustaine jammert ein letztes Mal auf hohem Niveau, während Finch mit einer seiner Eseleien auffällt. Eine neue Band aus Tschechien erteilt derweil Wincent Weiss eine ordentliche Lektion!
Tim Hofmann
12:00 Uhr
4 min.
Chemniter Jazz-Entdeckung Jan K. Weiss: Zu fröhlich für den Blues
Jan K. Weiss im Proberaum: Hochkonzentriert und dennoch mit frappierender Leichtigkeit arbeitet der Musiker an seinen Songs.
Der Chemnitzer Gitarrist und Sänger legt sein erstes Soloalbum vor - ein überzeugendes Debüt nach vielen Jahren auf der Bühne.
Matthias Zwarg
14.01.2026
4 min.
Wer ist Banksy? Neue Biografie enthüllt Fakten und Mythen über den berühmtesten Unbekannten der Welt
Die Ausstellung „Banksy – A Vandal turned Idol“ über Banksy in der Markthalle Chemnitz zeigte Originalwerke und limitierte Drucke.
Die Autorin Ina Brzoska ist auf der Jagd nach einem Phantom und legt eine aufschlussreiche Biografie über Banksy vor.
Welf Grombacher
12:00 Uhr
4 min.
Projekte und Jubiläen an der Oberschule Niederwiesa: Ein Haus mit besonderer Atmosphäre
Schulleiterin Katrin Fischer an der Organisationstafel in ihrem Büro.
Die Schule ist seit Jahren gefragt - auch über die Ortsgrenzen hinaus. Welche Faktoren laut Schulleiterin Katrin Fischer für den guten Ruf verantwortlich sind und worauf sie sich derzeit vorbereitet.
Steffi Hofmann
Mehr Artikel