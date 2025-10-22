Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Louvre-Direktorin bot Rücktritt an - Ministerin lehnte ab

Die Louvre-Präsidentin wurde nach dem Juwelendiebstahl im Museum vor dem französischen Senat befragt.
Die Louvre-Präsidentin wurde nach dem Juwelendiebstahl im Museum vor dem französischen Senat befragt. Bild: Emma Da Silva/AP/dpa
Die Louvre-Präsidentin wurde nach dem Juwelendiebstahl im Museum vor dem französischen Senat befragt.
Die Louvre-Präsidentin wurde nach dem Juwelendiebstahl im Museum vor dem französischen Senat befragt. Bild: Emma Da Silva/AP/dpa
Kultur
Louvre-Direktorin bot Rücktritt an - Ministerin lehnte ab
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Diebstahl wertvoller Juwelen im Louvre wollte Direktorin Laurence des Cars zurücktreten. Frankreichs Kulturministerin lehnte ab. Was die Direktorin dazu sagt.

Paris.

Nach dem spektakulären Juwelendiebstahl im Pariser Louvre hat Museumsdirektorin Laurence des Cars bestätigt, am Sonntag ihren Rücktritt angeboten zu haben. Die französische Kulturministerin Rachida Dati habe dies jedoch abgelehnt, sagte des Cars bei einer Befragung im französischen Senat in Paris zu dem Diebstahl. Das Angebot habe sie gemacht, nachdem sie mit der Kulturministerin und dem Innenminister Laurent Nuñez am Sonntag die Folgen der "schrecklichen Attacke, die wir gerade erlebt haben", begutachtet hatte.

Die Direktorin des größten Museums der Welt sagte außerdem, sie habe in ihrer langen Karriere nie geglaubt, dass man Eigentümer seines Postens sei. Das sei eine "Regel des Berufslebens", an die sie sich hoffentlich strikt halte, so des Cars.

Die Erklärung der Louvre-Präsidentin folgte drei Tage nach dem spektakulären Einbruch im Louvre, bei dem historische Juwelen gestohlen wurden, deren Wert auf 88 Millionen Euro geschätzt wird. Nach den Tätern und der Beute wird gesucht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
3 min.
Nach Kunstraub im Louvre: Frankreich prüft Museumsschutz
Der Louvre blieb für Besucher weiter geschlossen.
Kostbare Schmuckstücke gestohlen, Fragen zum Schutz bleiben: Frankreich diskutiert nach dem Kunstraub im Louvre über Versäumnisse in der Museumssicherheit.
19:56 Uhr
4 min.
Juwelendiebstahl im Louvre – Ermittler prüfen Alarmanlage
Nach dem Kunstraub im Louvre in Paris dauert die Fahndung nach den Tätern und ihrer Beute an. (Archivbild)
Nach dem Juwelendiebstahl im Louvre betont Kulturministerin Dati: "Die Sicherheitsvorkehrungen haben funktioniert." Doch Ermittlungen zur Alarmanlage laufen. Nun wurde der Wert der Beute geschätzt.
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
Mehr Artikel