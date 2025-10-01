Männer, Gewalt und deutsche Geschichte: Sabine Ebert spricht über ihr neues Buch „Das Ende der Welt“

Sachsens Bestsellerautorin legt Anfang November den zweiten Teil ihrer „Silberbaum“-Trilogie vor. Im Gespräch mit der „Freien Presse“ verrät sie erste Details

Der Anfang des neuen Romans ist ein Paukenschlag. Es geht um die mongolischen Krieger unter Batu Khan, die in der deutschen Geschichte – das wissen wir heute – keine Rolle gespielt haben. Und doch waren sie nach der Schlacht von Liegnitz 1241 nur wenige Tagesritte von Meißen und Freiberg entfernt – keiner wusste damals, wohin sie ziehen....