MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Martin Semmelrogge im Doppelinterview mit seiner Tochter Joanna: „Die Menschen im Osten sind schlitzohrig, direkt, so wie ich“

Joanna und Martin Semmelrogge standen für eine Corona-Satire gemeinsam vor der Kamera. Der Film spielt im Jahr 1989 in der DDR.
Joanna und Martin Semmelrogge standen für eine Corona-Satire gemeinsam vor der Kamera. Der Film spielt im Jahr 1989 in der DDR. Bild: Christian Schubert
Joanna und Martin Semmelrogge standen für eine Corona-Satire gemeinsam vor der Kamera. Der Film spielt im Jahr 1989 in der DDR.
Joanna und Martin Semmelrogge standen für eine Corona-Satire gemeinsam vor der Kamera. Der Film spielt im Jahr 1989 in der DDR. Bild: Christian Schubert
 10 Bilder
Kultur
Martin Semmelrogge im Doppelinterview mit seiner Tochter Joanna: „Die Menschen im Osten sind schlitzohrig, direkt, so wie ich“
Redakteur
Von Nicole Jähn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vogtland. Joanna und Martin Semmelrogge standen im Vogtland für eine Corona-Satire vor der Kamera. Was Vater und Tochter in Krisen hilft, wie sie die Zeitreise in die DDR erlebten und warum Martin Semmelrogge nicht über „Das Boot“ sprechen will.

Martin Semmelrogge steht kurz vor seinem 70. Geburtstag, als wir uns mit seiner Tochter Joanna Semmelrogge zu einem Interview verabreden. Das Gespräch läuft über einen Videoanruf: Er in kurzen Hosen und Hemd auf Mallorca, sie mit Pulli im Münchener Novembergrau. Im Sommer drehten sie noch gemeinsam in Bad Brambach eine Satire, die mit der Idee...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
01.10.2025
4 min.
Trabi auf der großen Leinwand: Produzenten schicken Corona-Satire aus dem Vogtland für die Berlinale 2026 ins Rennen
Für den Film „Maske auf, Genossen“ waren im Sommer mehrere DDR-Fahrzeuge und Statisten mit unterschiedlichsten Masken im Einsatz. In dieser Szene wurde eine Corona-Teststrecke nachgestellt.
Der Film „Maske auf, Genossen“ verlegt den Ausbruch der Coronapandemie ans Ende der DDR. Im Sommer liefen die Dreharbeiten im Vogtland. Wann der Film in die Kinos kommt.
Nicole Jähn
15.12.2025
4 min.
Erzgebirge: Friseurmeisterin schließt Salon in Annaberger Innenstadt nach Jahrzehnten
Carmen Götz wird „Carmens Haarstudio“ in Annaberg zum Jahresende schließen.
Am 31. Dezember wird „Carmens Haarstudio“ in der Annaberger Fußgängerzone zum letzten Mal öffnen. Inhaberin Carmen Götz geht in den Ruhestand. Was sich im Zentrum der Kreisstadt noch ändert.
Annett Honscha
08:16 Uhr
1 min.
Mit Pyrotechnik: Zigarettenautomat in Zwickau-Marienthal gesprengt
Zahlreiche Zigaretten haben Täter nach der Sprengung eines Automaten in Zwickau gestohlen.
Der Wert der Beute beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich. Der Tatort befindet sich an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
25.07.2025
5 min.
Reichenbacher Zahnärztin nach Filmdreh mit Martin Semmelrogge: „Ich kam nach Hause und hab gesagt, Mensch, war das geil“
Geben Corona keine Chance: Die Reichenbacher Zahnärztin Anja Gürtler und Schauspieler Martin Semmelrogge - hier bei einem Selfie- und Autogrammtermin in Bad Brambach.
„Masken auf, Genossen“: Anja Gürtler stand bei Dreharbeiten zur DDR-Corona-Satire mit dem TV-Star vor der Kamera. Wie sie den Tag erlebte - und warum sie Zahnärztin bleibt.
Gerd Möckel
15.12.2025
4 min.
Händler auf dem Plauener Weihnachtsmarkt können ihre Buden abends länger öffnen: Wie wird das angenommen?
Eric Nüßners Familie hat dieses Jahr den Traditionsimbiss von Uwe Zeithammel neben der Pyramide übernommen. Zum Team gehören auch Jenny Lorenz (links) und Celine Bülow.
Der Plauener Weihnachtsmarkt hat täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Wer möchte, darf seine Bude abends auch länger in Betrieb lassen. Doch wie läuft’s damit? Die „Freie Presse“ hat sich bei einigen Händlern umgehört.
Sabine Schott
08:19 Uhr
5 min.
Brückentage: So holen Sachsen 2026 am meisten Urlaub für sich heraus
Wer im kommenden Jahr ein paar Brückentage clever einsetzt, kann deutlich länger Urlaub machen. In Sachsen lohnt sich dabei auch ein Blick auf die Woche rund um den Buß und Bettag.
2026 fallen viele Feiertage nicht besonders günstig für Arbeitnehmer. Sachsen, die die Brückentage im kommenden Jahr clever für sich nutzen, können aber ihren Urlaub leicht fast verdoppeln. Die „Freie Presse“ zeigt, wie das geht.
Jürgen Becker
Mehr Artikel