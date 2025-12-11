Martin Semmelrogge im Doppelinterview mit seiner Tochter Joanna: „Die Menschen im Osten sind schlitzohrig, direkt, so wie ich“

Vogtland. Joanna und Martin Semmelrogge standen im Vogtland für eine Corona-Satire vor der Kamera. Was Vater und Tochter in Krisen hilft, wie sie die Zeitreise in die DDR erlebten und warum Martin Semmelrogge nicht über „Das Boot“ sprechen will.

Martin Semmelrogge steht kurz vor seinem 70. Geburtstag, als wir uns mit seiner Tochter Joanna Semmelrogge zu einem Interview verabreden. Das Gespräch läuft über einen Videoanruf: Er in kurzen Hosen und Hemd auf Mallorca, sie mit Pulli im Münchener Novembergrau. Im Sommer drehten sie noch gemeinsam in Bad Brambach eine Satire, die mit der Idee... Martin Semmelrogge steht kurz vor seinem 70. Geburtstag, als wir uns mit seiner Tochter Joanna Semmelrogge zu einem Interview verabreden. Das Gespräch läuft über einen Videoanruf: Er in kurzen Hosen und Hemd auf Mallorca, sie mit Pulli im Münchener Novembergrau. Im Sommer drehten sie noch gemeinsam in Bad Brambach eine Satire, die mit der Idee...