Matthias Schweighöfer kommt für neuen Film nach Zwickau: So kann man dabei sein

Kultur
Auf Kinotour für seinen neuen Film „Das Leben der Wünsche“ kommt Schauspieler Matthias Schweighöfer auch nach Zwickau. Die Vorstellung mit dem Star ist ausverkauft. Wie man trotzdem noch dabei sein kann.
Wäre man wirklich wunschlos glücklich, wenn alle Wünsche in Erfüllung gehen? Oder verursacht das nur neues Chaos? Schauspieler Matthias Schweighöfer (44) sucht in seinem neuen Film „Das Leben der Wünsche“ in der Rolle eines mit seinem Leben unzufriedenen Vaters mittleren Alters nach Antworten — und gerät auf dem Weg bis zur Erkenntnis...
