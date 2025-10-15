Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Kolosseum soll es künftig Pop-Konzerte geben. (Archivbild)
Im Kolosseum soll es künftig Pop-Konzerte geben. (Archivbild)
Kultur
McCartney im Kolosseum?
Roms Wahrzeichen ist vor allem ein Platz für Touristen - fast 15 Millionen pro Jahr. Mit Popkonzerten will der neue Direktor nun die Römer zurückholen. Im Gespräch sind prominente Namen.

Rom.

Im Kolosseum, dem fast zwei Jahrtausende alten Wahrzeichen von Rom, sollen künftig große Popkonzerte stattfinden. Der neue Direktor der antiken Stätte, Simone Quilici, kündigte an, die Arena für Auftritte von Weltstars wie Paul McCartney, Peter Gabriel oder Sting zu öffnen. Sein Ziel sei es, neben den Touristen auch andere "Menschen in die Denkmäler hineinzubringen", sagte der Italiener der Tageszeitung "La Repubblica".

Mit mehr als 14,7 Millionen Besuchern pro Jahr ist das Kolosseum Italiens meistbesuchte Sehenswürdigkeit. Die Arena wurde im ersten Jahrhundert als Schauplatz für Gladiatorenkämpfe und andere Spektakel erbaut. Wegen des großen Rummels machen viele Einheimische um die Anlage inzwischen einen Bogen. Immer wieder gibt es Klagen über aufdringliche Souvenir-Verkäufer und Abzocke beim Eintritt.

Andere antike Stätten werden bereits für Konzerte genutzt

Der neue Direktor kündigte nun an, Geschäftemacher in Gladiatorenkostümen aus der Umgebung zu verbannen. "Mein Ziel ist es, das Kolosseum der Stadt zurückzugeben und seine Rolle wiederzubeleben", sagte der 55-Jährige. Dazu sollen auch die Popkonzerte dienen. "Mein Traum ist Paul McCartney", sagte Quilici. Der Ex-Beatle habe 2003 schon einmal in Kolosseum ein Konzert für einen kleinen ausgewählten Kreis gegeben. 

Konkrete Termine für Auftritte nannte der neue Direktor nicht. Andere antike Stätten in Rom wie der Circus Maximus oder die Caracalla-Thermen werden bereits für Konzerte genutzt. (dpa)

