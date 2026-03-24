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Jens Hellmann aka Vicki Vomit
Jens Hellmann aka Vicki Vomit Foto: Jens Lorenz
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Jens Hellmann aka Vicki Vomit Foto: Jens Lorenz
Kultur
„Mein Klampf“: Vicki Vomit kommt mit radikaler Ostrock-Lesung nach Zwickau
Redakteur
Von Tim Hofmann
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Der Kult-Klamauker hat einen komischen autobiografischen Roman geschrieben – und zeigt dabei auch die dubiosen Strukturen hinter dem Freiheitsdrang der DDR-Musikszene.

Sollte es tatsächlich noch ein neues Ostrock-Buch geben, in dem nicht nur Altbekanntes steht? In der Tat: Der Erfurter Musiker Jens Hellmann hat mit „Mein Klampf“ eines geschrieben.
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