„Mein Klampf“: Vicki Vomit kommt mit radikaler Ostrock-Lesung nach Zwickau

Kultur
Der Kult-Klamauker hat einen komischen autobiografischen Roman geschrieben – und zeigt dabei auch die dubiosen Strukturen hinter dem Freiheitsdrang der DDR-Musikszene.
Sollte es tatsächlich noch ein neues Ostrock-Buch geben, in dem nicht nur Altbekanntes steht? In der Tat: Der Erfurter Musiker Jens Hellmann hat mit „Mein Klampf“ eines geschrieben.
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