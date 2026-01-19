MENÜ
  • Metalcore für Manowar-Fans: Kreator und ihr neues Album „Krushers of the World“

Foto: Robert Eikelpoth
Foto: Robert Eikelpoth
Metalcore für Manowar-Fans: Kreator und ihr neues Album „Krushers of the World“
Redakteur
Von Tim Hofmann
Auf ihren bereits 16. Album gelingt der deutschen Metal-Institution erneut ein verblüffend frischer Dreh aus alt angestammten Zutaten. Damit haben seltsamerweise vor allem junge Fans ihre Problemchen.

Kaum hatte ich in der Redaktionsrunde den Namen „Kreator“ ausgesprochen, war die Kiste auch schon auf: Klar, Musik für alte Männer! Was einigermaßen paradox ist, wenn man sich mal die aktuelle Rock- und Metal-Landschaft anschaut. Man kann auf den vielen europäischen Metalfestivals vom „Hellfest“ bis Wacken eigentlich seit Jahren...
