Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • MeToo-Fall im Iran: Schauspielerin macht Klage öffentlich

Eine junge Frau wirft Dschamschidi Vergewaltigung vor. In der Folge ist im Iran eine MeToo-Debatte ausgebrochen. (Archivbild)
Eine junge Frau wirft Dschamschidi Vergewaltigung vor. In der Folge ist im Iran eine MeToo-Debatte ausgebrochen. (Archivbild) Bild: Morteza Zangene/ISNA/dpa
Eine junge Frau wirft Dschamschidi Vergewaltigung vor. In der Folge ist im Iran eine MeToo-Debatte ausgebrochen. (Archivbild)
Eine junge Frau wirft Dschamschidi Vergewaltigung vor. In der Folge ist im Iran eine MeToo-Debatte ausgebrochen. (Archivbild) Bild: Morteza Zangene/ISNA/dpa
Kultur
MeToo-Fall im Iran: Schauspielerin macht Klage öffentlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine junge Frau beschuldigt einen iranischen Filmstar der Vergewaltigung. Wochenlang spekuliert das Land, wer hinter der Klage steckt. Nun tritt sie mit den Vorwürfen erstmals in die Öffentlichkeit

Teheran.

Eine junge iranische Schauspielerin hat sich nach langen Spekulationen im MeToo-Fall um den Filmstar Pejman Dschamschidi (48) als Klägerin zu erkennen gegeben. "Ich will nicht, dass das Leben irgendeines Mädchens oder einer Frau durch ähnliche Erfahrungen bedroht wird", schrieb Melika Parsadust auf Instagram, wie iranische Medien berichteten. "Deshalb verteidige ich mein Recht bis zum Ende – nicht aus Rachsucht, sondern damit solches Verhalten nicht zur Regel wird und andere nicht gezwungen sind, Ähnliches zu ertragen."

Die Schauspielerin, die iranischen Medien zufolge 20 Jahre alt sein soll, hatte Dschamschidi vor rund zwei Wochen wegen Vergewaltigung anonym angezeigt. Der bekannte Filmstar wurde kurzzeitig festgenommen - verließ jedoch das Land, als er auf Kaution freikam. Er wies die Anschuldigungen vehement zurück. Der Fall hat eine landesweite Debatte über Macht und sexuelle Gewalt ausgelöst. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
05.11.2025
4 min.
Haftentlassung zweier Franzosen im Iran - Was bedeutet das?
Frankreich hatte den Ton dem Iran gegenüber in den vergangenen Monaten verschärft. (Archivbild)
Zwei Franzosen werden aus iranischer Haft entlassen. Was das für die Beziehung der beiden Länder bedeutet - und was es mit Spekulationen über einen Gefangenenaustausch auf sich hat.
11:46 Uhr
5 min.
Sperre nach Kreditkartenaffäre: Simons Olympia-Start möglich
Julia Simon (l) darf nach dem Kreditkartenbetrug an ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet (r) bei Olympia teilnehmen. (Archivbild)
Biathletin Julia Simon wird nach ihrem Kreditkartenbetrug gesperrt. Die Französin verpasst den Auftakt-Weltcup, wohl aber nicht Olympia. Folgen noch weitere Strafen?
Thomas Wolfer und Christian Johner, dpa
04.11.2025
3 min.
Französisches Paar nach drei Jahren Haft im Iran entlassen
Nach mehr als drei Jahren konnten zwei Franzosen die Haft im Iran verlassen. (Archivbild)
Mehrere Jahre lang saßen zwei Franzosen im Iran in Haft. Frankreich warf Teheran vor, sie als "Staatsgeiseln" zu halten. Noch sind sie nicht in der Heimat, können aber aufatmen.
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
11:46 Uhr
4 min.
Deutsche Exporte ziehen an - Erholung im Geschäft mit USA
Die deutschen Exporte haben im September zugelegt.
Lichtblick im trüben Konjunkturherbst: Die deutsche Exportwirtschaft hat wieder mehr Waren ins Ausland verkauft. Doch die Sorge um negative Auswirkungen der US-Zölle bleibt.
Christian Ebner, dpa
Mehr Artikel