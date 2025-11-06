Mit dem Zug durch Sachsen: Warum ich Autofahren so satt habe

Auf der Suche nach Entschleunigung steigt unsere Autorin im Autoland Sachsen in den Zug und in die Straßenbahn um. Viele haben sie gewarnt, aber dann kommt es ganz anders als gedacht.

Es gibt Momente, da lächelt das Herz. Mir passiert das in letzter Zeit ausgerechnet an einem Ort, den nicht wenige Menschen meiden wie Kindergeburtstage, Straßenunterführungen oder Raststättenklos. Die Rede ist von den Öffis: Straßenbahn, Bus und allen voran die Bahn, in meinem Fall der Regionalexpress 3 auf der Strecke zwischen Plauen und... Es gibt Momente, da lächelt das Herz. Mir passiert das in letzter Zeit ausgerechnet an einem Ort, den nicht wenige Menschen meiden wie Kindergeburtstage, Straßenunterführungen oder Raststättenklos. Die Rede ist von den Öffis: Straßenbahn, Bus und allen voran die Bahn, in meinem Fall der Regionalexpress 3 auf der Strecke zwischen Plauen und...