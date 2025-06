Mit Stöckchen und Mittelfinger: So war Falling In Reverse live in Leipzig!

Die aktuell wohl kontroverseste harte Band des Planeten zog in der Quaterback-Immobilien-Arena ihre „Popular-Monster“-Show ab. Mit Betonung auf „Show“.

Ok, Ronnie Radke hat es wirklich nicht leicht: Mit einem Namen, der so klingt, als wäre er Olaf Schubert spontan für einen Kleintransportunternehmer aus Makranstädt eingefallen, muss in Sachsen halt erstmal gegen ungewolltes Grinsen ankämpfen. Aber das geht anderen amerikanische Stars wie Richie Kotzen oder Johnny Depp schließlich auch so.