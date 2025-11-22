Monty Python’s „Spamalot“ in Plauen: Irrer Klamauk und dann noch eine Schippe drauf

Den Irrwitz eines Musicals liefert die Neuinszenierung von Monty Python’s „Spamalot“ am Theater Plauen-Zwickau. Warum das in Zeiten des Sparkurses brisant ist.

Es ist viel. Und dann kommt noch eine Schippe drauf: Tanzende Wasserfeen schmeißen Pompons in die Luft, dazu Tanzbewegungen wie ein Fernsehballett kurz vor der Absetzung - im Sog irgendwo zwischen Teeniekomödie und einem der schlechteren Britney-Spears-Videos. Die cartoonhaften Requisiten sehen aus, als hätte sie noch schnell jemand vor der...