Morrissey in Leipzig und die Frage nach dem Zustand der Kunst im Jahr 2025

Der ehemalige Sänger von The Smiths spielte im heißen Haus Auensee ein paar Hits und Unbekanntes. Dafür, dass er mit abstoßenden Thesen um sich schmeißt, sind seine Ticketverkäufe sensationell.

Morrissey ist unberechenbar, so viel ist klar. Es hätte gut sein können, dass er das Konzert in Leipzig am Samstagabend kurz vorher noch absagt. Er macht das gerne, weit über 100 Konzerte hat der ehemalige The Smiths-Sänger in den letzten 15 Jahren spontan ausfallen lassen, vor wenigen Tagen erst hat es zwei Gigs in Stockholm getroffen. Er sei...