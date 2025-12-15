„Mozart / Mozart“: Havana Joy über das vergessene Wunderkind, das als Erwachsene nicht mehr spielen durfte

Chemnitz. Für die 6-teilige Eventserie „Mozart / Mozart“ schlüpfte Schauspielerin Havana Joy („Love Sucks“) in die Rolle der Maria Anna Mozart, genannt „Nannerl“. Wir sprachen mit der 25-Jährigen.

Freie Presse: Frau Joy, die Serie ist ausdrücklich keine Biografie, sondern ein Gedankenexperiment. Haben Sie sich trotzdem intensiv mit der Biografie von Maria Anna auseinandergesetzt? Freie Presse: Frau Joy, die Serie ist ausdrücklich keine Biografie, sondern ein Gedankenexperiment. Haben Sie sich trotzdem intensiv mit der Biografie von Maria Anna auseinandergesetzt?