Musik der Woche: Der müde Abschied von Megadeth

Dave Mustaine jammert ein letztes Mal auf hohem Niveau, während Finch mit einer seiner Eseleien auffällt. Eine neue Band aus Tschechien erteilt derweil Wincent Weiss eine ordentliche Lektion!

Für jeden auch nur halbwegs hart gepolten Rockfan ist es wohl das Thema der Woche: Megadeth legen mit dem schlicht „Megadeth“ betitelten 17. Album ihr offizielles Abschiedswerk vor. Die Geschichte hinter dem Quartett ist Legende: Bandkopf Dave Mustaine gehörte als Gitarrist und Songwriter zur ersten schlagkräftigen Besetzung von Metallica,...