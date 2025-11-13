Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Musikhelden der Woche: Betterov balsamiert Deutschland, eine Französin zerstampft den Pop-Dusel, und Skrillex ist zurück

Hat da etwas jemand Gefühlsdusel? Betterov, Miki und Skrillex waren meine Helden dieser Woche.
Hat da etwas jemand Gefühlsdusel? Betterov, Miki und Skrillex waren meine Helden dieser Woche. Bild: Rebecca Krämer, Estelle Carlier, Imago
Hat da etwas jemand Gefühlsdusel? Betterov, Miki und Skrillex waren meine Helden dieser Woche.
Hat da etwas jemand Gefühlsdusel? Betterov, Miki und Skrillex waren meine Helden dieser Woche. Bild: Rebecca Krämer, Estelle Carlier, Imago
Kultur
Musikhelden der Woche: Betterov balsamiert Deutschland, eine Französin zerstampft den Pop-Dusel, und Skrillex ist zurück
Redakteur
Von Tim Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Außerdem: Kraftklub beginnt Sinn zu machen, Haftbefehl holt Reinhard Mey zurück, und Nils Keppel kommt langsam aus den Puschen!

Das Geschnipsel von Musik ist eine Pest der heutigen Zeit. Lieder werden nicht nur in Kürze (maximal zwei Minuten!) und erwartbarer Standard-Aufbereitung (Lala-Refrain fein zuerst!) brutal auf Spotify getrimmt - sie werden auch immer schön einzeln veröffentlicht. Blöd also, wenn der Künstler mit seinem neuen Album etwas weiter gedacht hat als...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
13:00 Uhr
2 min.
Überschuldungsquote in Sachsen auf Bundesniveau
Auch in Sachsen geraten immer mehr Menschen in eine Lage, in der sie ihre regelmäßigen Kosten nicht mehr stemmen können. (Symbolbild)
In den vergangenen Jahren ging die Überschuldung in Deutschland zurück - nun dreht sich der Trend ins Negative. Auch in Sachsen ist die Zahl leicht gestiegen.
27.09.2025
3 min.
Geheime Gigs im Olbernhauer Tivoli: Was passiert da im ehemaligen Konzert- und Ballhaus?
Winfried Richter ist im Saal des Olbernhauer Tivoli aufgetreten.
15 Videos gibt es bereits, weitere sollen folgen. Aktuell treten Musiker im Tivoli auf; und zwar undercover, ohne Publikum. Die Aktion hat einen bestimmten Grund.
Georg Müller
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
Von Tim Hofmann
5 min.
21.10.2025
5 min.
Zwischen „Lumpenpazifisten“ und „Kriegstreibern“: Warum ich zur Wehrpflicht keine Position finde
Meinung
Redakteur
Reklame für die Bundeswehr: Erst Fragebogen ausfüllen, dann erschossen werden?
Niemals werde ich zustimmen, meine Kinder als Soldaten in den Krieg zu schicken. Dabei weiß ich doch, dass der Frieden bewaffnet sein muss. Wie geht man mit diesem Dilemma um? Eine Betrachtung.
Tim Hofmann
13:05 Uhr
1 min.
Feuerwehr-Einsatz in einem Kaufland-Markt im Erzgebirge: Das ist der Grund
Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Freitag am Kaufland in Aue angerückt.
Am Kaufland in Aue sind am Freitag Feuerwehr und Polizei angerückt. Was ist passiert?
Jürgen Freitag
Mehr Artikel