Musikhelden der Woche: Betterov balsamiert Deutschland, eine Französin zerstampft den Pop-Dusel, und Skrillex ist zurück

Außerdem: Kraftklub beginnt Sinn zu machen, Haftbefehl holt Reinhard Mey zurück, und Nils Keppel kommt langsam aus den Puschen!

Das Geschnipsel von Musik ist eine Pest der heutigen Zeit. Lieder werden nicht nur in Kürze (maximal zwei Minuten!) und erwartbarer Standard-Aufbereitung (Lala-Refrain fein zuerst!) brutal auf Spotify getrimmt - sie werden auch immer schön einzeln veröffentlicht. Blöd also, wenn der Künstler mit seinem neuen Album etwas weiter gedacht hat als...