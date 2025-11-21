Musikhelden der Woche: Handofblood wechselt die Seite, Grim104 im Kirmes Grenzbereich, und Yungblud kratzt Urnen aus?

Kultur
Zudem haben wir einige sehr knackige neue Scheiben vorliegen, zum Beispiel die aktuelle Großtat von Annisokay, das Fangnetz von Rosalìa oder die Chemnitzer Yardfield Colony in Gelbmarmor-Vinyl!
Kollege Sascha Aurich von unserer redaktionsinternen Selbsthilfegruppe „Leben mit Schallplattensucht“ hat mich auf einer gemeinsamen Autofahrt letztens doch glatt auf ein sportlich-spontanes Urteil zum Hype um Rosalía und ihr aktuell herumgereichtes viertes Album „Lux“ herausgefordert. Weil ich dabei wohl keine so gute Figur abgegeben...
