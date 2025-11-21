Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Musikhelden der Woche: Handofblood wechselt die Seite, Grim104 im Kirmes Grenzbereich, und Yungblud kratzt Urnen aus?

Handofblood, Grim104 und Yungblud. Bild: Imago/Sarah Fassio/Ross Halfin
Handofblood, Grim104 und Yungblud. Bild: Imago/Sarah Fassio/Ross Halfin
Kultur
Musikhelden der Woche: Handofblood wechselt die Seite, Grim104 im Kirmes Grenzbereich, und Yungblud kratzt Urnen aus?
Redakteur
Von Tim Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zudem haben wir einige sehr knackige neue Scheiben vorliegen, zum Beispiel die aktuelle Großtat von Annisokay, das Fangnetz von Rosalìa oder die Chemnitzer Yardfield Colony in Gelbmarmor-Vinyl!

Kollege Sascha Aurich von unserer redaktionsinternen Selbsthilfegruppe „Leben mit Schallplattensucht“ hat mich auf einer gemeinsamen Autofahrt letztens doch glatt auf ein sportlich-spontanes Urteil zum Hype um Rosalía und ihr aktuell herumgereichtes viertes Album „Lux“ herausgefordert. Weil ich dabei wohl keine so gute Figur abgegeben...
Mehr Artikel