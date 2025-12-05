Musikhelden der Woche: Moby rockt Sachsen, und Kraftklub machen aus Blaupausen Bonbons

Außerdem: Olivia Rodrigos historischer Moment auf Vinyl, Sensationsnachwuchs aus Erfurt und die Dellen von Westbam!

Dass die Plattenindustrie ihre Archive gegen Jahresende noch mal exzessiv in die Verkaufsregale kippt, ist ein fast schon lieb gewordener Vorweihnachtsbrauch, über den man mit Räucherkerzchenrauch-verklärtem Blick hinwegsehen kann. Meist: Denn in dieser Advent-Auftaktwoche ballen sich doch einige bemerkenswerte Liveplatten. Bei Depeche Mode ist...