  Kultur
  • Musikproduzent Jack White mit 85 gestorben

Stars von Roberto Blanco bis Tony Marshall, von Hansi Hinterseer bis David Hasselhoff verdankten ihm ihren Aufstieg. (Archivfoto)
Stars von Roberto Blanco bis Tony Marshall, von Hansi Hinterseer bis David Hasselhoff verdankten ihm ihren Aufstieg. (Archivfoto) Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Der Musikproduzent wurde tot in seinem Haus in Berlin gefunden (Archivfoto).
Der Musikproduzent wurde tot in seinem Haus in Berlin gefunden (Archivfoto). Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Jack White hat für zahlreiche Hits gesorgt. (Archivbild)
Jack White hat für zahlreiche Hits gesorgt. (Archivbild) Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Nicht nur wegen der Musik, auch wegen seines Privatlebens war White öfter mal in den Schlagzeilen. (Archivfoto)
Nicht nur wegen der Musik, auch wegen seines Privatlebens war White öfter mal in den Schlagzeilen. (Archivfoto) Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Der als Horst Nußbaum in Köln geborene gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten.
Der als Horst Nußbaum in Köln geborene gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten. Bild: Jörg Carstensen/dpa
Jack White wurde am Donnerstag tot in seinem Haus gefunden.
Jack White wurde am Donnerstag tot in seinem Haus gefunden. Bild: Goran Dimitrić/dpa
Kultur
Musikproduzent Jack White mit 85 gestorben
Er war einer der erfolgreichsten deutschen Produzenten im Schlager- und Pop-Bereich, hatte etliche Gold- und Platin-Auszeichnungen. Auch international war Jack White erfolgreich. Nun ist er gestorben.

Berlin.

Der erfolgreiche deutsche Musikproduzent Jack White ("Looking for Freedom") ist tot. Er starb mit 85 Jahren in Berlin. Die Berliner Polizei bestätigte entsprechende Medienberichte von der "Bunten" und der "Bild"-Zeitung. Die Polizei war am Morgen gegen 9.30 Uhr zum Haus von White gerufen worden, wie ein Behördensprecher auf Anfrage sagte. 

Die Polizei hat nach eigenen Angaben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Dadurch soll geklärt werden, wie der Musikproduzenten und Komponist konkret gestorben ist. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Suizid aus, wie der Sprecher sagte. Polizisten waren nach einem Anruf aus dem häuslichen Umfeld zu dem Haus geeilt. Zahlreiche Kriminalisten und auch die Rechtsmedizin seien vor Ort, hieß es. 

Jack White wurde am Donnerstag tot in seinem Haus gefunden.
Jack White wurde am Donnerstag tot in seinem Haus gefunden. Bild: Goran Dimitrić/dpa
Jack White wurde am Donnerstag tot in seinem Haus gefunden.
Jack White wurde am Donnerstag tot in seinem Haus gefunden. Bild: Goran Dimitrić/dpa

Von Roberto Blanco bis David Hasselhoff 

Der als Horst Nußbaum in Köln geborene gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten. White hat mehr als eine Milliarde Tonträger verkauft und über tausend Songs geschrieben. Stars von Roberto Blanco bis Tony Marshall, von Hansi Hinterseer bis David Hasselhoff verdankten ihm ihren Aufstieg. White steckte auch hinter Welthits wie "Gloria", "Self Control" und "When the Rain Begins to Fall".

Nicht nur wegen der Musik, auch wegen seines Privatlebens war White öfter mal in den Schlagzeilen. Mit 83 wurde er 2023 zum siebten Mal Vater. "Rafaella und ich haben vor Glück geweint", sagte White damals der "Bild" nach der Geburt von Angelina Melody. Seit 2015 waren White und seine 44 Jahre jüngere Frau Rafaella verheiratet.

Roland Kaiser: "Habe diesen sehr erfolgreichen Mann respektiert"

Für White, der insgesamt sieben Kinder hatte, war es die vierte Ehe. Zuletzt gab es Berichte, das Paar habe sich getrennt. Rafaella Nussbaum sagte der "Bunte": "Es ist eine Trennung voller Respekt und in tiefer Freundschaft". Schon seit einigen Monaten lebten sie getrennt unter einem Dach, sagte sie. Sie wolle nun aus dem gemeinsamen Haus ausziehen.

Schlagerstar Roland Kaiser reagierte bestürzt auf die Nachricht vom Tod des Produzenten. "Jack White und ich haben miteinander gearbeitet. Und ich habe diesen sehr erfolgreichen Mann respektiert", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). (dpa)

