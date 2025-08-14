Jahrrund mit „Fiction World“: Zwischenweltlich

Musik
Electronica
Zwischen den Stühlen findet man zwar oft Perspektiven, aber selten echte Perlen. Das hier ist allerdings eine der letzteren: „Fiction World“, das Debüt des Duos Jahrund aus Hamburg, ist ein schlicht fantastisches Electronic-Album ganz für sich allein. Stilistisch sind die Tracks zwischen düsterem Dreampop und Trip-Hop zwar nicht zu fassen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.