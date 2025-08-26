Nach-ESC-Album von Feuerschwanz: Wie konnte aus einer Ulkband so eine Festival-Macht werden?

Kultur
Achtung: Zu „Knightklub“-Songs wie „Valhalla“ können sich auf Wacken hart gewordene Santiano-Banger mit weichherzigen Ensiferum-Apologeten gut die Buddyfaust geben!
Kaum etwas ist schräger, als mit einer Kunstfigur zu sprechen. Das mag jetzt nach journalistischem Luxusproblem klingen, ist aber gar nicht so selten und durchaus gravierend: Musiker, die auf Bühne und Platte eine solche verkörpern, tun das ja nicht selten, um ihr eigentliches Selbst herauszuhalten. Also bleiben sie auch im Interview in ihrer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.