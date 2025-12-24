Nach zwölf Jahren: Medicus kommt zurück auf die Leinwand

Das gibt es in der weihnachtliche Kinowoche: Der „Medicus II“ erzählt vom Kampf eines idealistischen Heilers, „Anaconda“ schickt zwei Männer in den Amazonas, „Spongebob Schwammkopf: Piraten Ahoi!“ sticht fröhlich in See.

Medicus II. Gütige Herzenswärme contra eiskalte Eigensucht: Diese einfache, beinahe altmodisch anmutende Gegenüberstellung bleibt auch im zweiten Teil von „Der Medicus“ die moralische Triebfeder der Geschichte. Zwölf Jahre nach dem enormen Erfolg der ersten Verfilmung knüpft Regisseur Philipp Stölzl nicht nur an ein populäres... Medicus II. Gütige Herzenswärme contra eiskalte Eigensucht: Diese einfache, beinahe altmodisch anmutende Gegenüberstellung bleibt auch im zweiten Teil von „Der Medicus“ die moralische Triebfeder der Geschichte. Zwölf Jahre nach dem enormen Erfolg der ersten Verfilmung knüpft Regisseur Philipp Stölzl nicht nur an ein populäres...