MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Nach zwölf Jahren: Medicus kommt zurück auf die Leinwand

Tom Payne als Rob Cole in „Der Medicus II“. Nach dramatischen Ereignissen in Isfahan kommt Rob Cole im elften Jahrhundert mit Begleitern in seine alte Heimat London. Doch dort ist er nicht willkommen.
Tom Payne als Rob Cole in „Der Medicus II“. Nach dramatischen Ereignissen in Isfahan kommt Rob Cole im elften Jahrhundert mit Begleitern in seine alte Heimat London. Doch dort ist er nicht willkommen. Bild: Gordon Mühle/Constantin Film/dpa
Tom Payne als Rob Cole in „Der Medicus II“. Nach dramatischen Ereignissen in Isfahan kommt Rob Cole im elften Jahrhundert mit Begleitern in seine alte Heimat London. Doch dort ist er nicht willkommen.
Tom Payne als Rob Cole in „Der Medicus II“. Nach dramatischen Ereignissen in Isfahan kommt Rob Cole im elften Jahrhundert mit Begleitern in seine alte Heimat London. Doch dort ist er nicht willkommen. Bild: Gordon Mühle/Constantin Film/dpa
Kultur
Nach zwölf Jahren: Medicus kommt zurück auf die Leinwand
Von DPA
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das gibt es in der weihnachtliche Kinowoche: Der „Medicus II“ erzählt vom Kampf eines idealistischen Heilers, „Anaconda“ schickt zwei Männer in den Amazonas, „Spongebob Schwammkopf: Piraten Ahoi!“ sticht fröhlich in See.

Medicus II. Gütige Herzenswärme contra eiskalte Eigensucht: Diese einfache, beinahe altmodisch anmutende Gegenüberstellung bleibt auch im zweiten Teil von „Der Medicus“ die moralische Triebfeder der Geschichte. Zwölf Jahre nach dem enormen Erfolg der ersten Verfilmung knüpft Regisseur Philipp Stölzl nicht nur an ein populäres...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
5 min.
Ein außergewöhnlicher Krimi, klassisches Schauspielkino und eine ostdeutsche Provinzpoesie jetzt im Kino
Channing Tatum als Ex-Soldat Jeffrey in dem neuen Kinofilm „Der Hochstapler“. Jeffrey hat nie richtig Fuß gefasst in der „Zivilgesellschaft“, hält sich aber für einen von den Guten, auch wenn er nachts McDonald’s-Filialen ausraubt. Doch irgendwann wird er verhaftet ...
Mit Derek Cianfrance und Daniel Day-Lewis wenden sich ein Regisseur- und ein Schauspielstar nach langer Pause wieder dem Kino zu.
epd
17.12.2025
4 min.
Ein neues Avatar-Spektakel von James Cameron: Und immer wieder Eskalation
Lo’ak (Britain Dalton, links) und Tsireya (Bailey Bass) in einer Szene des Films „Avatar: Fire and Ash“. Am Ende sind es Sullys Kinder, die einige verkrustete Muster aufbrechen. „Avatar“ bleibt das Maß aller Dinge, wenn es um zeitgenössisches 3D-Kino geht.
Neu im Kino: „Avatar: Fire and Ash“ mit dem neuen, radikalisierten „Asche-Volk“, in „Zwei Staatsanwälte“ friert jede Hoffnung ein. Und „Herz aus Eis“ entführt ins Paris der 1970er.
epd
24.12.2025
1 min.
FC Erzgebirge: Nächster ehemaliger Aue-Spieler folgt Pavel Dotchev
Ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Pavel Dotchev und Mitspieler Mirnes Pepic gibt es für Niko Vukancic.
Nach einem kurzen Gastspiel in der Slowakei war Ex-FCE-Abwehrspieler Niko Vukancic ohne Verein. Nun unterschrieb er bei den Spatzen, welche seit November von Ex-Aue-Coach Pavel Dotchev betreut werden.
Thomas Kaufmann
25.12.2025
2 min.
Israels Regierung will eigene Waffenproduktion ausbauen
Israels Regierungschef Netanjahu will die landeseigene Rüstungsindustrie stärken. (Archivbild)
Während des Gaza-Kriegs setzten Deutschland und andere Länder ihre Rüstungsexporte an Israel zeitweise aus. Für Ministerpräsident Netanjahu ein Affront - auf den Milliardeninvestitionen folgen sollen.
23.12.2025
4 min.
„Mein Ziel ist es, die Krankheit zu besiegen“: Wenn ein Arzt im Vogtland zum Patienten wird
Detlef Schlott aus Bad Elster: Eine Krebsdiagnose hat für den 57-Jährigen den Blick auf das Leben verändert.
Weihnachten ist die Zeit zum Innehalten und Nachdenken. Für Detlef Schlott aus Bad Elster kam diese Phase schon mitten im Hochsommer. Und mit einer Krebsdiagnose die Frage: Was ist wirklich wichtig?
Ronny Hager
25.12.2025
3 min.
Ohne Karpfen kein Silvester: Seit mehr als 30 Jahren sorgt Michael Helmert für Fisch auf dem Tisch vieler Erzgebirger
Michael Helmert bereitet sich auf den Verkauf der Silvesterkarpfen vor.
Fisch fasziniert den Rübenauer schon seit der Kindheit. Er verarbeitet ihn oder verkauft ihn ganz wie zum Jahreswechsel. Doch er stellt auch fest, dass sich gerade bei jungen Kunden etwas verändert.
Thomas Wittig
Mehr Artikel