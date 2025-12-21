NDR-Doppel-„Tatort“: Grenzgebiet der Gewalt

Kultur
Eine Betrachtung zum „Tatort“ von Maurice Querner
Denis Moschitto ist ein großartiger Schauspieler. Aber seine Figur Mario Schmitt nervt maximal. Immer wieder steckt er sich die Kopfhörer in die Ohren – als Zuschauer möchte man sie ihm am liebsten entreißen und durch gezieltes Eintreten dauerhaft außer Betrieb setzen. Ja, das ist eine kleine Gewaltfantasie, die sich beim Sehen des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.