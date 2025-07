In „The Life of Chuck“ wird das Leben eines unscheinbaren Buchhändlers zum Rätsel. Außerdem neu im Kino: „Memoiren einer Schnecke“, eine Animationsgeschichte über Verlust, Freundschaft und Mut.

The Fantastic Four: First Steps. Retro-Helden für das MCU: Die Fantastic Four landen in den Sechzigern des vergangenen Jahrhunderts.