Neue Staffel der Kultserie Wednesday: Rotzigkeit trifft seichten Grusel

Die Addams-Familie zieht Generationen in ihren Bann. Die zweite Staffel der Netflix-Serie „Wednesday“ hält einige Überraschungen bereit, spannt Fans aber auch noch weiter auf die Folter.

Eine Menge Unheil naht: Eiskaltes Händchen ist zurück. Und mit ihm eine düstere Serienfigur, die in den einstündigen Episoden nicht einmal mit der Wimper zuckt, wenn ihr Augäpfel einer Leiche als Geschenk geschickt werden. In schwarz-weiße Kluft gesteckt, feste Zöpfe auf dem Kopf und mit einem Blick so hart und vernichtend wie ein Meteorit.... Eine Menge Unheil naht: Eiskaltes Händchen ist zurück. Und mit ihm eine düstere Serienfigur, die in den einstündigen Episoden nicht einmal mit der Wimper zuckt, wenn ihr Augäpfel einer Leiche als Geschenk geschickt werden. In schwarz-weiße Kluft gesteckt, feste Zöpfe auf dem Kopf und mit einem Blick so hart und vernichtend wie ein Meteorit....