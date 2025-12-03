Neues „Nussknacker“-Ballett in Leipzig: Hochgeträumt zum Märchenprinzen?

An der Oper Leipzig hat am 3. Dezember ein neue Choreographie von Tschaikowskis Ballett-Hit „Der Nussknacker“ seine bejubelte Premiere. Szenisch ließ er dennoch Wünsche offen.

Peter Tschaikowskis populäres Ballett „Der Nussknacker“ gehört zum Weihnachtsprogramm, wenn Opernhäuser auf Nummer-Sicher gehen wollen. Es ist ein Märchen für die ganze Familie, in dem Träume die wirkliche Welt für eine Weile vergessen lassen. Während Sabrina Sadowska in Chemnitz 2019 mit ihrer immer noch auf dem Programm stehenden...